Tổng thống Ukraine Zelensky: Tấn công nhà máy lọc dầu khiến Nga phải ‘trở lại hiện thực’

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội hôm 19-10, ông Zelensky nói: “Thực tế thì cứ mỗi một hoặc hai ngày, các nhà máy lọc dầu của Nga lại bị tấn công. Và điều này đã khiến Nga phải trở lại hiện thực”.

Quân đội Ukraine thông báo, trong đêm 19-10, lực lượng này đã tấn công 1 nhà máy lọc dầu và 1 nhà máy chế biến khí đốt ở Nga. Quân đội Ukraine cho biết họ đang cố gắng phá hủy các doanh nghiệp chủ chốt có liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu của các lực lượng vũ trang Nga.

Theo quân đội Ukraine, họ cũng đang tìm cách làm suy yếu cơ sở quân sự - công nghiệp của Nga nhằm khiến Matxcơva khó có thể tiếp tục cuộc chiến.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã “giải phóng” một khu định cư tại vùng Donetsk ở phía Đông và một khu vực khác ở Zaporizhzhia phía Nam Ukraine.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi cả Nga và Ukraine dừng lại ở “vị trí của họ”. Ông Trump dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary. Giới phân tích đang chờ xem sẽ có diễn biến gì mới từ cuộc hội đàm này.