Điện Kremlin giải thích lý do Hungary được chọn đăng cai thượng đỉnh Trump-Putin

Ngày 20-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Hungary được chọn làm nước chủ nhà cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vì cả hai nhà lãnh đạo đều duy trì mối quan hệ thân thiện với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, theo đài RT.

Quyết định về địa điểm tổ chức được công bố hôm 16-10 sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump.

“Thủ tướng Orban có mối quan hệ ấm áp với Tổng thống Trump và mối quan hệ mang tính xây dựng với Tổng thống Putin” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn cho biết thêm rằng các công tác chuẩn bị cho chương trình nghị sự của thượng đỉnh Trump-Putin đang được tiến hành, bao gồm cả các văn kiện có thể được hai tổng thống ký kết.

Ông Peskov từ chối bình luận về việc liệu Ukraine hay Liên minh châu Âu (EU) có tham gia dưới bất kỳ hình thức nào hay không, nhưng nói rằng lập trường của Kiev “vẫn mâu thuẫn” và không góp phần thúc đẩy nỗ lực hòa bình.

Trước đó, ông Orban nói rằng thiện chí đăng cai hội nghị phản ánh lập trường độc lập của Hungary trong EU.

Phát biểu với báo giới hôm 19-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng tham dự thượng đỉnh Trump-Putin nếu được mời, theo hãng tin AFP.

“Nếu tôi được mời đến Budapest - nếu đó là một lời mời theo hình thức gặp gỡ ba bên, hoặc như người ta gọi là ‘ngoại giao con thoi’, trong đó ông Trump gặp ông Putin và gặp tôi, chúng tôi sẽ đồng ý” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích việc lựa chọn Hungary làm địa điểm cho cuộc gặp.

“Tôi không tin rằng một thủ tướng luôn cản trở Ukraine ở mọi nơi có thể làm được điều gì tích cực cho người dân Ukraine, hay thậm chí đưa ra một đóng góp mang tính cân bằng” - ông Zelensky nói, ám chỉ ông Orban.

Phía Ukraine cho biết sẵn sàng tham gia cuộc gặp ba bên giữa Trump-Putin-Zelensky tại một số quốc gia mà Ukraine xem là trung lập, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Vatican.

Trong diễn biến liên quan, ngày 20-10, Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết nước này sẵn sàng cung cấp hành lang hàng không cho chuyên cơ chở ông Putin đến Budapest dự thượng đỉnh với ông Trump.

“Khi những nỗ lực vì hòa bình đang được thực hiện, thì việc tất cả các bên cùng góp phần để cuộc gặp như vậy có thể diễn ra là điều hợp lý. Và làm sao cuộc gặp có thể diễn ra nếu một trong các bên tham dự không thể đến được?” - Ngoại trưởng Bulgaria, ông Georg Georgiev, nói.