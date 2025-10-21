Thế giới 24h: Ông Zelensky sẵn sàng dự thượng đỉnh Trump - Putin ở Hungary

Ông Zelensky gặp ông Trump hôm 17/10 (ảnh: Reuters)

Ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Trump, ông Putin ở Hungary

Trả lời báo giới hôm 20/10, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Budapest (thủ đô Hungary) nếu được mời.

“Nếu tôi được mời đến Budapest, nếu đó là lời mời theo hình thức gặp nhau ba bên hoặc tham gia ngoại giao kiểu con thoi, tức là Tổng thống Trump gặp ông Putin và Tổng thống Trump gặp tôi, dù là hình thức nào tôi cũng đồng ý”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng tỏ ra không hài lòng khi hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ được tổ chức tại Hungary.

“Tôi không tin một vị thủ tướng không ủng hộ Ukraine có thể làm được điều gì tích cực cho người dân Ukraine, hay đơn giản là đóng góp một cách cân bằng”, ông Zelensky nói, ám chỉ Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Theo ông Zelensky, ông Putin và ông Trump có thể gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Áo, Vatican, Ả Rập Saudi hoặc Qatar.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – hôm 20/10 cho biết, Budapest được chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì Thủ tướng Hungary Orban có mối quan hệ tốt với cả ông Trump và ông Putin.

EU cấm nhập khẩu khí đốt Nga

Trong tuyên bố hôm 20/10, Hội đồng châu Âu (EUCO) cho biết, việc ký kết các hợp đồng nhập khẩu khí đốt mới từ Nga sẽ bị cấm ở Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 1/1/2026. Đối với các hợp đồng nhập khẩu khí đốt ngắn hạn, ký kết trước ngày 17/6/2025, sẽ được phép duy trì đến ngày 17/6/2026. Các hợp đồng nhập khẩu dài hạn sẽ được phép tiếp tục đến ngày 1/1/2028.

Đường ống dẫn khí tại trạm Atamanskaya ở vùng Amur, Nga (ảnh: Reuters)

Theo EUCO, quy định mới tạo điều kiện cho “các nước thành viên không giáp biển, bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về tuyến đường cung cấp khí đốt” có thời gian để sửa đổi hợp đồng ký với Nga.

Theo Ukrainska Pravda, có 2 nước bỏ phiếu chống về quyết định này, là Hungary và Slovakia.

Khí đốt từ Nga hiện chiếm 12% lượng khí đốt nhập khẩu của EU, giảm so với mức 45% trước tháng 2/2022. Trong khối EU, 3 nước là Hungary, Pháp và Bỉ vẫn nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Theo Reuters, quyết định cấm nhập khẩu khí đốt Nga chỉ cần sự ủng hộ của “đa số” các nước thành viên EU (ít nhất là 55%). Điều này có nghĩa là sự phản đối với một hoặc 2 quốc gia riêng lẻ không có tác dụng.

Ông Trump tiếp tục cảnh báo Ấn Độ

Phát biểu hôm 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại rằng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết ngừng mua dầu của Nga. Ông Trump cảnh báo, Ấn Độ sẽ tiếp tục chịu mức thuế quan “khổng lồ” nếu từ chối thực hiện.

“Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Modi của Ấn Độ và ông ấy nói rằng Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu Nga”, ông Trump nói.

Hôm 16/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết, ông không nắm được bất kỳ cuộc điện đàm nào giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump về việc Ấn Độ có thể ngừng nhập khẩu dầu Nga.

Khi được hỏi về thông tin này, ông Trump (hôm 20/10) nói: “Nếu họ đã nói như vậy, thì họ sẽ tiếp tục phải trả mức thuế quan khổng lồ, điều mà họ không hề mong muốn”.

Theo ước tính của công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler (Bỉ), lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ dự kiến tăng khoảng 20% trong tháng 10.