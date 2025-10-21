Khẩn cấp di dời dân trong đêm vì vết nứt dài trên núi ở Đà Nẵng

Ngày 21/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với chính quyền địa phương di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực xuất hiện vết nứt dài trên sườn núi đến nơi an toàn.

Di dời các hộ dân dưới chân núi có vết nứt nguy hiểm đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Theo đó, vết nứt dài khoảng 50m, rộng 50cm xuất hiện trên sườn núi làng Kon Pin, thôn 2, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Đáng nói, hiện tượng này đang có dấu hiệu mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nguy hiểm, nhất là trước đợt mưa lớn sắp tới, đe dọa an toàn của 9 hộ dân dưới chân núi.

Ngay trong đêm 20/10, lực lượng phòng thủ khu vực 3 đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức di dời người, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời bố trí tổ trực cũng tại chỗ để kịp thời xử lý nếu tình hình diễn biến xấu hơn.

Trước đó, tại cuộc họp về công tác ứng phó với bão Fengshen (bão số 12) và tình hình mưa lũ sắp tới, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết các địa phương cần chuẩn bị phương án sơ tán hơn 210.000 người dân khi có bão mạnh, mưa lớn.

Ông Trần Nam Hưng - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường chủ động mọi phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí phương tiện, phân công lực lượng túc trực, điều tiết tại các điểm giao thông có nguy cơ ngập lụt cao. Các địa phương lưu ý thông tin người dân chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tích trữ ít nhất trong 3 ngày...