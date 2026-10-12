Tướng Mỹ kỳ cựu tuyên bố sốc với Ukraine, trái ngược ông Trump

Tướng nghỉ hưu Keith Kellogg, cựu đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: NurPhoto/Getty Images)

Ukraine nên tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi đề xuất cung cấp dầu diesel cho thị trường quốc tế của Moscow có thể là nỗ lực nhằm giảm sức ép lên ngành năng lượng, tướng nghỉ hưu Keith Kellogg, cựu đặc phái viên Mỹ về Ukraine, nhận định trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông Kellogg cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể có những toan tính khác đằng sau kế hoạch cung cấp dầu diesel cho Mỹ và thị trường quốc tế. Theo ông, Moscow muốn ngăn chặn các hoạt động tập kích của Ukraine nhằm vào cơ sở hóa dầu trong nước.

“Tôi sẽ nói với ông Vladimir Putin rằng: Cảm ơn rất nhiều, điều đó thực sự có ích cho chúng tôi. Nhưng tôi sẽ xem xét những động cơ thực sự đằng sau việc ông ấy thu xếp các chuyến hàng dầu diesel đến Mỹ và thị trường quốc tế”, ông Kellogg nói.

Theo cựu đặc phái viên Mỹ, Điện Kremlin hy vọng Washington sẽ tận dụng các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh để gây sức ép buộc Kiev ngừng các cuộc tấn công. Ông cho biết không tin tưởng cả ông Putin lẫn Kirill Dmitriev, đại diện đặc biệt của Điện Kremlin phụ trách các vấn đề kinh tế.

“Người Nga đang muốn nói với Ukraine và Mỹ rằng hãy ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của chúng tôi. Ukraine sẽ không làm vậy. Họ sẽ tiếp tục tấn công, và họ nên làm như thế. Đây là một chiến dịch quân sự, đây là chiến tranh, và họ đang tấn công đúng mục tiêu”, ông Kellogg nhấn mạnh.

Ông cũng chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa cách lựa chọn mục tiêu của Ukraine và Nga. Theo ông, lực lượng Ukraine nhắm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, trong khi quân đội Nga tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, bao gồm trường học và nhà thờ.

Ông Kellogg nhận định việc Ukraine duy trì các đòn tập kích vào những trung tâm công nghiệp bên trong lãnh thổ Nga khiến Moscow phải trực tiếp cảm nhận tác động của cuộc chiến. Ông đồng thời nghi ngờ quân đội Nga có đủ năng lực tác chiến để kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ông Trump bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga

Nhận định của ông Kellogg được đưa ra trong bối cảnh Washington tranh luận về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ thỏa thuận thương mại song phương với ông Putin, theo đó Nga cung cấp dầu diesel cho người mua tại Mỹ và thị trường quốc tế.

Phát biểu với báo giới hôm 10/10, ông Trump bảo vệ thỏa thuận và chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng ban lãnh đạo Kiev đang gây gián đoạn hoạt động vận tải nông sản và thương mại toàn cầu.

“Ông ấy muốn gây rắc rối cho thế giới, cho nông dân của chúng ta bằng vấn đề dầu diesel”, ông Trump nói, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ còn khoảng một tháng nữa sẽ diễn ra và giá dầu diesel trong nước đã vượt 6 USD/gallon.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục kêu gọi thay đổi chính trị tại Kiev, cho rằng ông Zelensky đã nhiều lần có cơ hội đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

“Ông Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này rất nhiều lần, nhưng ông ấy lựa chọn không làm vậy. Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới”, ông Trump tuyên bố.

Thỏa thuận dầu diesel được công bố hôm 9/10, sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin. Cùng thời điểm, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner gặp các nhà đàm phán Ukraine và châu Âu tại Miami. Ông Zelensky gọi các cuộc tham vấn này là “bình phong che đậy” cho thỏa thuận năng lượng song phương.

Các đòn tập kích gây sức ép lên ngành lọc dầu Nga

Theo các điều khoản được ông Trump công bố, Nga đồng ý cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn sau đó. Tổng lượng giao hàng có thể đạt 3 triệu tấn, tùy thuộc hoạt động của các nhà máy lọc dầu.

Để tạo điều kiện cho việc vận chuyển, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép chung tạm thời cho phép các giao dịch liên quan đến dầu diesel Nga đến ngày 7/4/2027.

Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm chính quyền Mỹ dự kiến áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật trừng phạt Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026, trong đó quy định áp thuế và trừng phạt những bên mua dầu mỏ Nga.

Cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục là mục tiêu trọng yếu trong xung đột. Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây hư hại nhiều cụm chưng cất sơ cấp và dây chuyền lọc dầu trên khắp nước Nga, khiến khoảng 40% công suất lọc dầu của nước này phải ngừng hoạt động, buộc Moscow áp dụng lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu trong nước.

Washington đã thúc giục Kiev đơn phương dừng các cuộc tập kích nhà máy lọc dầu Nga nhằm ổn định giá nhiên liệu. Tuy nhiên, giới chức Ukraine bác bỏ yêu cầu này.

Kiev đề xuất một thỏa thuận ngừng tấn công năng lượng có đi có lại: Ukraine chỉ dừng tập kích các nhà máy lọc dầu nếu Nga chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lưới điện và nhà máy sưởi của Ukraine. Đề xuất này đến nay chưa được Moscow chấp nhận và cũng chưa được đưa vào thỏa thuận thương mại của Nhà Trắng.