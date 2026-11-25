Sáng 24/11, một vụ nổ do rò rỉ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, khiến một ngôi nhà bị đổ sập, nhiều nhà xung quanh vỡ cửa kính. Đến tối cùng ngày, vụ việc khiến 7 người tử vong, 9 người khác bị thương, đang được cấp cứu, điều trị tại các Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Đống Đa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong đó có nhiều trường hợp đa chấn thương nặng.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, số nhà 110B-E4, khu tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa đang được cải tạo, sửa chữa mặt bằng để làm quán ăn. Nguyên nhân sơ bộ của vụ nổ được xác định do khí gas rò rỉ, kết hợp với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ khí gas trong quá trình sử dụng tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh. Đáng chú ý, những sự cố này không chỉ xuất phát từ sự cố kỹ thuật mà còn có thể bắt nguồn từ những sơ suất trong lắp đặt, bảo quản và sử dụng thiết bị gas hằng ngày.

Lực lượng CSCĐ Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật dụng đến nơi an toàn trong chiều 24/11. (Ảnh: CATP)

Liên quan đến vấn đề này, Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (nay là Học viện Phòng cháy chữa cháy), bày tỏ sự xót xa và đã có những phân tích cụ thể về nguyên nhân gây cháy, nổ gas gia đình. Đại tá Xiêm cho biết, phần lớn các sự cố xuất phát từ việc người dân thiếu kiến thức và ý thức phòng cháy chữa cháy.

"Nhiều hộ gia đình chưa hiểu rõ quy trình sử dụng bếp an toàn hoặc sơ suất trong sinh hoạt như đặt bếp gần vật dụng dễ cháy, lười vệ sinh khiến dầu mỡ tích tụ, hoặc để thức ăn bám vào ống dẫn thu hút chuột cắn thủng dây. Bên cạnh đó, việc vi phạm kỹ thuật lắp đặt như để khớp nối bị lỏng, đặt bình gas quá gần bếp mà không có tường chắn cũng là nguyên nhân khiến khí gas rò rỉ. Khí gas thoát ra ngoài trong môi trường kín sẽ kết hợp với oxy tạo thành hỗn hợp nổ. Hỗn hợp này khi gặp nguồn nhiệt sẽ kích nổ ngay lập tức", Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm nhấn mạnh.

Cảnh tượng tan hoang tại hiện trường sau vụ nổ lớn. (Ảnh: CATP)

Phòng ngừa cháy, nổ gas ngay từ khâu lựa chọn, lắp đặt

Để phòng ngừa hiểm họa cháy nổ, Đại tá Xiêm khuyến cáo các gia đình cần chú ý các biện pháp an toàn sau khi lựa chọn, lắp đặt và sử dụng gas như lựa chọn sản phẩm chính hãng.

Tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ và chọn mua gas từ các thương hiệu uy tín: Chỉ sử dụng bếp gas và phụ kiện (dây dẫn, van điều áp) chính hãng; Ưu tiên bếp có thiết bị tự động ngắt như rơle an toàn khi tắt lửa hoặc quá nhiệt; bếp mini phải có cụm van ngắt trực tiếp.

Kiểm tra kỹ vỏ bình gas: Bình gas phải nguyên vẹn hình dáng thiết kế ban đầu, không móp méo; Đảm bảo còn hạn kiểm định, có nhãn hiệu hàng hóa và tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng; Sản phẩm phải được niêm phong đúng quy cách và đủ khối lượng niêm yết.

Lắp đặt đúng kỹ thuật: Đặt bình gas ở vị trí thẳng đứng, nơi thông thoáng khí; Tường nơi đặt bình cần có khe hở hoặc lỗ thông hơi; Không đặt bình gas ở lối đi cửa ra vào hoặc nơi có người qua lại.

Tuân thủ nguyên tắc an toàn: Tuyệt đối không tự ý sang chiết gas tại nhà; Khi lắp đặt, thợ kỹ thuật phải kiểm tra kỹ tình trạng rò rỉ và hoạt động của van an toàn, dây dẫn, đường ống trước khi bàn giao.

Cần làm gì khi phát hiện rò rỉ khí gas?

Theo Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, khi phát hiện rò rỉ khí gas, người dân cần nhanh chóng thông báo cho những người xung quanh di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời tránh mọi hành động có thể làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt.

“Tuyệt đối không dùng lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt; không bật, tắt các công tắc, thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa, không sử dụng điện thoại di động”, Đại tá Ngô Văn Xiêm khuyến cáo.

Việc đóng van bình gas, mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có khí gas rò rỉ chỉ nên thực hiện khi điều kiện bảo đảm an toàn. Người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy từ nơi an toàn để có biện pháp xử lý kịp thời.