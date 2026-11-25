Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 nằm trên địa bàn xã Bình Minh và phường Phú Lương, phía Tây Nam Hà Nội, có quy mô khoảng 400ha. Sau nhiều năm triển khai, nơi đây đã hình thành nhiều cụm chung cư cao tầng, khu biệt thự, nhà liền kề, shophouse cùng hệ thống đường giao thông nội khu, cây xanh và hồ điều hòa.

Từ trên cao nhìn xuống, khu đô thị hiện lên với những dãy chung cư nối tiếp nhau, xen giữa là các khu nhà thấp tầng, đường nội khu và những khoảng không gian xanh. Nhiều cụm dân cư đã hình thành, có người sinh sống ổn định, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng dần phát triển theo mật độ dân cư.

Tuy nhiên, diện mạo Thanh Hà vẫn có sự đan xen giữa những khu vực đã hoàn thiện và những phần đất chưa được khai thác hết. Bên cạnh các tòa chung cư đã đưa vào sử dụng, một số dãy biệt thự, nhà liền kề vẫn đang thi công; nhiều khu đất còn bỏ trống hoặc đang trong quá trình triển khai xây dựng.

Theo thống kê, khu đô thị hiện có 23 tòa chung cư thương mại cao từ 17-20 tầng, với tổng cộng 6.805 căn hộ. Nhiều tòa nhà đã có cư dân sinh sống, tầng một được sử dụng làm cửa hàng, quán ăn, dịch vụ và các tiện ích phục vụ nhu cầu thường ngày.

Các tuyến đường nội khu kết nối những cụm chung cư với khu nhà thấp tầng. Tại những khu vực đông dân cư, hàng quán, cửa hàng tiện ích hoạt động khá sôi động. Hệ thống cây xanh, hồ điều hòa và một số tiện ích công cộng đã hình thành, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân.

Không chỉ có những tòa nhà cao tầng, Thanh Hà còn có các khu biệt thự, nhà liền kề với kiến trúc thấp tầng. Sự đan xen giữa các loại hình nhà ở tạo nên diện mạo tương đối đa dạng cho khu đô thị. Dù vậy, việc một số công trình vẫn đang được xây dựng, cùng những khu đất chưa khai thác, cho thấy quá trình hoàn thiện tổng thể nơi đây vẫn còn tiếp diễn.

Sinh năm 1949, quê Thọ Xuân (Thanh Hóa), bà Lê Thị Bổn ra Hà Nội trông cháu và sinh sống tại khu đô thị Thanh Hà từ năm 2016. Từ năm 2018, bà bán nước trà dưới chân một tòa chung cư, những ngày nắng nóng có thể bán 200-300 cốc, kéo dài đến 22h. Bà hài lòng với không gian rộng rãi, thoáng mát, có nơi vui chơi cho trẻ em, đi dạo cho người lớn. Đặc biệt, tình làng nghĩa xóm, sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau khiến bà cảm thấy gắn bó với nơi này

Những chia sẻ của cư dân cho thấy Thanh Hà đã hình thành đời sống sinh hoạt tương đối ổn định tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi về không gian và tiện ích, vấn đề kết nối giao thông với khu vực trung tâm vẫn là yếu tố cần tính đến khi đánh giá khả năng trở thành nơi ở mới cho những người phải di dời từ các dự án khác.

Chuyển về Thanh Hà sinh sống từ năm 2017, chị Nga, quê Hưng Yên, cho biết điều kiện sinh hoạt tại khu đô thị cơ bản đáp ứng nhu cầu gia đình, với các tiện ích phục vụ học tập và sinh hoạt hằng ngày. Do làm việc ngay trong khu vực nên việc đi lại khá thuận tiện. Tuy nhiên, với người làm việc tại trung tâm Hà Nội, khoảng cách và tình trạng ùn tắc giao thông có thể khiến thời gian di chuyển kéo dài. Chị đánh giá cao không gian cây xanh, cảnh quan tại khu đô thị.

Khu đô thị Thanh Hà được nhắc đến trong phương án xử lý vi phạm tại 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh trên địa bàn Hà Nội. Theo kết quả rà soát, 12 dự án này có tổng cộng 6.759 căn hộ theo quy hoạch, giấy phép. Tuy nhiên, số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, vượt 18.184 căn so với số lượng được phê duyệt.

Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm tại 12 dự án có hiệu lực từ ngày 7/11/2026. Theo phương án, với những trường hợp phải di dời, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ chi phí chuyển nhà hoặc xem xét bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà nếu người dân có nhu cầu. Phương án này nhằm bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, để triển khai, cần rà soát quỹ căn hộ thực tế có thể bố trí, mức độ đáp ứng nhu cầu và các điều kiện sinh hoạt tại nơi ở mới, bảo đảm người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Ngoài quỹ nhà thương mại hiện hữu, khu vực Thanh Hà B - Cienco 5 còn nằm trong danh mục phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội giai đoạn 2026-2030, với kế hoạch xây dựng khoảng 2.305 căn hộ trên 6 ô đất. Tuy nhiên, quỹ nhà ở xã hội dự kiến phát triển trong giai đoạn tới cần được phân biệt với số căn hộ thương mại hiện có và quỹ căn hộ có thể sử dụng ngay để bố trí cho người dân phải di dời. Việc có thêm kế hoạch phát triển nhà ở không đồng nghĩa toàn bộ số căn hộ này đương nhiên được dành cho mục đích khắc phục hậu quả tại 12 dự án sai phạm.

Thực tế, 23 tòa chung cư thương mại tại Thanh Hà có tổng cộng 6.805 căn hộ, nhưng đây là số căn hộ theo thống kê của khu đô thị, không phải số lượng căn hộ còn trống hoặc có thể đưa vào phương án bố trí. Muốn xác định khả năng tiếp nhận cư dân, cần làm rõ số căn hộ thực tế còn khả dụng, tình trạng sở hữu, khả năng bàn giao và sự phù hợp với nhu cầu của từng hộ gia đình.

Bài toán không chỉ nằm ở số lượng căn hộ mà còn liên quan đến chất lượng sống sau khi di dời. Người dân cần được bảo đảm về điều kiện sinh hoạt, giao thông, trường học, dịch vụ thiết yếu và đặc biệt là tính pháp lý của căn hộ được bố trí. Với những người từng gặp rủi ro khi mua nhà tại các dự án sai phạm, sự bảo đảm về quyền sở hữu có ý nghĩa quan trọng không kém việc có một nơi ở mới.

Trong diễn biến liên quan, sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử ông Lê Thanh Thản, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội "Lừa dối khách hàng" tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo cáo buộc, sai phạm tại dự án khiến 519 khách hàng mua nhà nhưng suốt 13 năm không được công nhận quyền sở hữu. Tại phiên tòa, ông Thản cho biết doanh nghiệp đã nộp hơn 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án để chuẩn bị bồi thường cho người mua nhà, đồng thời đưa ra phương án bố trí căn hộ thay thế tại khu đô thị Thanh Hà nếu cư dân có nhu cầu.

Từ thực tế tại Thanh Hà đến phương án khắc phục được đưa ra tại phiên tòa, vấn đề đặt ra không chỉ là tìm kiếm một địa điểm có đủ căn hộ để bố trí cho người dân phải di dời. Quan trọng hơn, nơi ở mới phải bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, khả năng kết nối hạ tầng và quyền lợi pháp lý lâu dài.

Với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng bởi những sai phạm tại các dự án, việc di dời và bố trí chỗ ở không đơn thuần là chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác. Đó còn là quá trình khôi phục quyền lợi chính đáng, giúp người dân ổn định cuộc sống sau nhiều năm đối mặt với những vướng mắc về nhà ở và giấy tờ sở hữu.