Ông Trump phũ phàng tuyên bố đã đến lúc Ukraine nên bầu tổng thống mới

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm thứ Bảy 10/10, ông Trump đã kêu gọi thay thế ông Zelensky khỏi chức tổng thống.

"Ông Zelensky lẽ ra có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần rồi. Nhưng ông ấy không làm vậy. Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có thể đạt được thỏa thuận. Vì lý do nào đó, ông Zelensky chưa bao giờ đạt được thỏa thuận nào cả" - tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cũng cáo buộc ông Zelensky phớt lờ những cảnh báo về việc tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga.

“Chúng tôi đã nói, các ông muốn làm gì với Nga cũng được, đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, vì đó là vấn đề toàn cầu. Và ông ta lại muốn tạo thêm rắc rối cho thế giới” - ông Trump nói. “Và ông ta làm gì? Ông ta lại đi tấn công các nhà máy nhiên liệu diesel”.

"Vì ông ấy, nông dân và người chăn nuôi gia súc của chúng ta, những người phụ thuộc vào nhiên liệu diesel, có thể sẽ phải chịu thiệt hại, vì Nga cung cấp một phần đáng kể nhiên liệu này cho thị trường toàn cầu" - ông Trump tuyên bố.

Ukraine: Ông Zelensky được sự ủng hộ của người dân

Đáp trả phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga nhấn mạnh rằng Tổng thống Zelensky nhận được sự ủng hộ của người dân Ukraine.

Ông Sybiga nhấn mạnh rằng ông Zelensky đang lãnh đạo dân tộc Ukraine trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập, tự do và phẩm giá.

"Ông ấy nhận được sự ủng hộ của người dân Ukraine, và người dân mới là người có quyền quyết định. Những tuyên bố từ nước ngoài chỉ càng khẳng định rằng ông ấy đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông ấy xứng đáng nhận được sự ủng hộ" - ông Sybiga nói thêm.

Trong một bài đăng khác, Sybiga lưu ý rằng "sau những sự kiện phản tác dụng ngày hôm qua, hôm nay đã trở thành một ngày hoạt động ngoại giao tích cực đối với Ukraine."

Ông nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của các đối tác Ukraine vẫn không hề lay chuyển.

"Bây giờ không phải là lúc để yếu đuối. Tuần tới phải là tuần của sức mạnh, quyết tâm và áp lực gia tăng của châu Âu đối với Moscow. Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt những màn ăn mừng của Putin và giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế và tổ hợp công nghiệp quân sự của ông ta".

Thỏa thuận Mỹ - Nga

Những tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông điện đàm với Tổng thống Nga Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí về một thỏa thuận nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga ngay sau cuộc điện đàm.

Theo ông Trump, Moscow đã đồng ý giải phóng ngay 300.000 tấn dầu diesel, và sẽ tiếp tục giải phóng thêm 500.000 tấn nữa vào tháng tới.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã xác nhận rằng Moscow sẵn sàng cung cấp nhiên liệu cho Washington và các khách hàng quốc tế khác, đồng thời cho biết xuất khẩu có thể tăng lên một triệu tấn vào tháng 12.

Ông cho biết Nga sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel sớm hơn dự kiến.