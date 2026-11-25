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Ukraine huấn luyện UAV cùng quân đội Mỹ, Anh, Đức và Latvia

Ukraine đang đẩy mạnh cuộc đua công nghệ không người lái, từ hợp tác huấn luyện với Mỹ và các đồng minh NATO đến mở rộng sản xuất trong nước giữa lúc Kiev tiếp tục gia tăng sức ép lên hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga, với các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu, cầu Kerch và nhiều mục tiêu chiến lược, tờ The Gaze viết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine mới đây thông báo binh sĩ nước này tham gia cuộc diễn tập UAV quốc tế mang tên Drone Crucible, do Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt châu Âu của Mỹ (SOCEUR) tổ chức.

Cuộc diễn tập quy tụ lực lượng Ukraine, Mỹ, Anh, Đức và Latvia. Các bên cùng thử nghiệm UAV cỡ nhỏ, rèn luyện kỹ năng điều khiển và trao đổi kinh nghiệm trong điều kiện thực địa mô phỏng chiến trường.

Theo quân đội Ukraine, chương trình tập trung vào ba nội dung: chia sẻ kinh nghiệm tác chiến, đánh giá công nghệ UAV và nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Đáng chú ý, đây không chỉ là hoạt động huấn luyện thông thường. Các quân nhân còn cung cấp phản hồi về hiệu quả thiết bị cho nhà phát triển, giúp cải thiện những công nghệ được sử dụng trong môi trường tác chiến thực tế.

Kiev đặt mục tiêu sản xuất hơn 7 triệu UAV mỗi năm

Tham vọng của Ukraine không dừng ở việc huấn luyện và tiếp nhận công nghệ từ phương Tây. Kiev đang tăng tốc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, đặc biệt là các hệ thống không người lái.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Sergiy Boyev, nước này đặt mục tiêu sản xuất hơn 7 triệu UAV trong năm 2026. Đây là một phần trong chiến lược biến công nghệ không người lái thành trụ cột của năng lực phòng thủ và tác chiến.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết năng lực sản xuất UAV FPV của nước này đã vượt 8 triệu chiếc mỗi năm, với hơn 160 doanh nghiệp tham gia sản xuất. Các hệ thống không người lái được Kiev xem là một trong những phương tiện quan trọng nhằm bù đắp những hạn chế về nguồn lực quân sự.

Không chỉ tự sản xuất, Ukraine còn mở rộng hợp tác với các đối tác châu Âu. Ngày 24/11, Ukraine và Đức đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh sản xuất UAV trinh sát chiến thuật tại Đức. Dự kiến, hàng nghìn chiếc UAV sẽ được sản xuất trong năm 2027, với nguồn tài chính từ phía Đức.

Đây là dự án hợp tác quốc phòng chung thứ 12 của Ukraine với các đối tác nước ngoài, trong đó có 6 dự án với Đức. Trước đó, Ukraine và Anh cũng đã thống nhất hợp tác sản xuất UAV tấn công tầm trung và tầm xa trên lãnh thổ Anh.

Ukraine gia tăng sức ép lên các cơ sở dầu mỏ và cầu Kerch

Song song với việc mở rộng năng lực UAV, Ukraine tiếp tục tiến hành các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong giai đoạn 16-21/11, lực lượng nước này tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và cơ sở trung chuyển dầu của Nga.

Các mục tiêu đáng chú ý gồm nhà máy lọc dầu Ilsky và Afipsky tại vùng Krasnodar, tổ hợp hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat tại Bashkortostan và các kho dầu ở thành phố Azov, vùng Rostov.

Đặc biệt, Ukraine tuyên bố đã đánh trúng các bể chứa tại trạm bơm dầu Kaleikino ở Tatarstan. Đây là một đầu mối quan trọng trong hệ thống tiếp nhận, pha trộn và vận chuyển dầu của Nga.

Một diễn biến đáng chú ý khác là các cuộc tấn công nhằm vào cầu Kerch, công trình kết nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các đợt tập kích trong những ngày 16-19/11 khiến giao thông trên cầu nhiều lần bị đình chỉ, kết cấu cầu đường bộ bị hư hại và tuyến đường sắt cũng bị ảnh hưởng. Hãng tin AP dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy công trình xuất hiện những vị trí hư hại sau các cuộc tấn công.

Cầu Kerch có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển nhiên liệu, đạn dược và trang thiết bị quân sự tới Crimea cũng như khu vực chiến trường phía Nam Ukraine.