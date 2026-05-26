Quán bar Revo có 50 người bị bắt vì ma túy: Doanh thu 41 tỷ đồng, kê khai 6 tỷ

Liên quan vụ quán bar Revo có 50 người bị bắt vì ma túy, tối 25/5, Công an TP.HCM cho biết đã mở rộng điều tra và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan hoạt động tài chính, kê khai thuế của cơ sở này.

Quán bar Revo hoạt động dưới pháp nhân Công ty Mai Group. Người thực tế quản lý, điều hành mọi hoạt động là Đặng Tuấn Vũ (SN 1991, trú phường Rạch Dừa, TP.HCM).

Công an TP.HCM khởi tố 50 người liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Revo.

Tuy nhiên, Vũ không trực tiếp đứng tên đại diện pháp luật mà thuê Mai Quý Dương (SN 1972, trú phường Vũng Tàu, TP.HCM) đứng tên pháp nhân công ty; đồng thời giao cho kế toán Lê Ngọc Anh thực hiện kê khai, báo cáo thuế.

Cơ quan điều tra xác định, trong năm 2025, doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của bar Revo lên tới hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế hơn 6 tỷ đồng.

Phần doanh thu hơn 35 tỷ đồng còn lại bị xác định không xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách nhằm mục đích trốn thuế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn hơn 2,9 tỷ đồng.

Ngày 22/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Tuấn Vũ và Mai Quý Dương; đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM cho biết việc mở rộng điều tra từ tội phạm ma túy sang các sai phạm tài chính, thuế thể hiện quyết tâm xử lý toàn diện các mô hình kinh doanh biến tướng, góp phần làm sạch địa bàn và chống thất thu ngân sách Nhà nước.