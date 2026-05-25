Tổng thống Iran: Không có quyết định nào được đưa ra nếu không có sự chấp thuận của Lãnh tụ tối cao

Theo hãng tin Tasnim, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định mọi quyết định quan trọng của Tehran đều phải có sự chấp thuận của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Iran "cơ bản đã đàm phán xong".

Ông Pezeshkian cho biết sẽ không có quyết định nào được đưa ra ngoài khuôn khổ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - cơ quan hiến pháp phụ trách quốc phòng và an ninh quốc gia của Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông, đặc biệt sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến cha ông - Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng.

Đầu tháng này, truyền thông nhà nước Iran cho biết ông Mojtaba Khamenei đã có cuộc gặp với một chỉ huy quân sự cấp cao, song không công bố hình ảnh hay video về sự kiện.

Trong một diễn biến mới, Phát biểu hôm Chủ nhật (24/5) bên lề chuyến thăm Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), ông Pezeshkian nhấn mạnh Tehran vẫn cam kết theo đuổi ngoại giao và ổn định khu vực. Ông cáo buộc Israel mới là nguồn gốc chính gây ra chiến tranh và bất ổn tại Tây Á.

"Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo với thế giới rằng Iran không phát triển vũ khí hạt nhân và không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực", ông nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Iran cũng nhắc lại rằng các nhà đàm phán Iran "sẽ không bao giờ từ bỏ phẩm giá và danh dự của đất nước". Tehran khẳng định quyền hợp pháp của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) để phát triển công nghệ hạt nhân phục vụ sản xuất năng lượng, nghiên cứu y tế và tiến bộ khoa học. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Iran đang tìm cách trang bị khả năng kỹ thuật để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Những phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ được cho là đang tiến gần tới việc hoàn tất bản ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột và giảm căng thẳng trong khu vực.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian, với sự hỗ trợ một phần từ Qatar, đã bước vào "giai đoạn cuối cùng".

Theo ông Baghaei, khuôn khổ đề xuất tập trung vào việc chấm dứt chiến sự, ngăn chặn các hành động gây hấn trên biển của Mỹ và đảm bảo việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh vấn đề hạt nhân hiện không phải trọng tâm chính của tiến trình đàm phán, đồng thời gọi các cáo buộc của Washington về chương trình hạt nhân Iran là "cái cớ" để gây sức ép với Tehran.

Ông Baghaei cho biết các nỗ lực hòa giải gần đây đã giúp hai bên tiến gần hơn tới một giải pháp "đôi bên cùng có lợi", dù Tehran vẫn giữ thái độ thận trọng trước những thay đổi liên tục trong lập trường của Mỹ.