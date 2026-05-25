Iran xóa sổ 1/5 phi đội UAV trị giá 1 tỷ USD của Mỹ

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Ảnh: US Air Force

Theo hãng tin Bloomberg, hầu hết các UAV trên bị hỏa lực của Iran phá hủy hoặc gây hư hại nghiêm trọng. MQ-9 Reaper là loại UAV có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Ước tính mỗi chiếc có giá hơn 30 triệu USD. Tập đoàn General Atomics đã ngừng sản xuất mẫu UAV này vào năm ngoái mặc dù các biến thể vẫn đang được sản xuất cho khách hàng nước ngoài.

Theo Trung tướng David Tabor, Phó Tham mưu trưởng của Lầu Năm Góc phụ trách kế hoạch và các chương trình, phi đội Reaper của Mỹ hiện đã giảm xuống còn khoảng 135 chiếc, thấp hơn đáng kể so với mức tối thiểu 189 chiếc mà không quân Mỹ đã đặt ra từ lâu.

Đầu tháng này, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, một bộ phận nghiên cứu phi đảng phái của Thư viện Quốc hội chuyên làm việc với các tài liệu nguồn mở đã công bố một báo cáo mang tên “Tổn thất của máy bay Mỹ trong Chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội”. Tài liệu này trích dẫn một bài báo không xác định cũng ước tính quân đội Mỹ đã mất 24 UAV MQ-9 Reaper cộng thêm một chiếc MQ-4C.

Tổng số máy bay Mỹ bị mất là 42 chiếc, bao gồm 4 máy bay chiến đấu F-15E, một tiêm kích F-35A, một máy bay tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt II, 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker và một trực thăng.

Xuất hiện trước tiểu ban quốc phòng thuộc Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ vào đầu tuần trước, Quyền Kiểm toán viên Lầu Năm Góc Jules Hurst cho biết chi phí của chiến dịch quân sự chống lại Iran đã tăng từ mức dự kiến ​​trước đó là 25 tỷ USD lên 29 tỷ USD do “chi phí sửa chữa và thay thế thiết bị được cập nhật” cùng với các yếu tố khác.