Ngày mai nhiệt độ cảm nhận thực tế ở Hà Nội có thể lên đến 47 độ C

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, ngày hôm nay khu vực Hà Nội ghi nhận nhiệt độ khí tượng là 39.7 độ C (tại Láng). Các vùng lân cận ghi nhận nhiệt độ từ 38 - trên 39 độ C. Đây là mức nhiệt độ trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế sẽ cao hơn từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn.

Như vậy hôm nay Hà Nội tiếp tục nắng nóng nhất cả nước khi nhiệt độ đo được tại Láng là 39.7 độ, sau đó đến Đô Lương (Nghệ An) 39.6 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.5 độ, Bắc Ninh 39.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ. Trong 3 ngày qua, Hà Nội và khu vực lân cận liên tiếp nóng nhất cả nước. Ngày 23/5, khi đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt bắt đầu, nhiệt độ đo tại Hà Nội là 38.7 độ, cao nhất cả nước.

Hà Nội nắng nóng nhất cả nước với nền nhiệt trên 40 độ. Ảnh: Thành Long

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, ngày mai (26/5) được dự báo sẽ là ngày nóng đỉnh điểm với nền nhiệt ở Hà Nội sẽ vượt 40 độ C, và nhiệt độ cảm nhận từ môi trường có thể lên đến 47 độ C. Ngày 27/5 có nhiệt độ khí tượng thấp hơn ngày 26/5 nhưng nhiệt độ cảm nhận lại cao hơn do tình trạng tích lũy nhiệt từ môi trường trong 4 ngày nóng liên tục gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 25/5 đến ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối ngày 27/5, mưa dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 26/5, một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 27/5 đến ngày 4/6, thời tiết Bắc Bộ chuyển biến theo hướng mưa dông gia tăng. Từ chiều tối và đêm 27-30/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau đó mưa giảm, ngày trời nắng, cục bộ còn xảy ra nắng nóng.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, ngày 28/5 tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì nền nhiệt rất cao. Từ ngày 29/5, nắng nóng có xu hướng thu hẹp, chỉ còn xảy ra cục bộ.

Trong khi đó, duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều tối 28-30/5 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.