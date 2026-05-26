Cầu Hồng Hà vượt sông Hồng dần lộ diện

Cầu Hồng Hà là một trong ba cây cầu vượt sông Hồng thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Từ trên cao, đại công trường hiện lên với hệ thống sà lan, cần cẩu, đường công vụ và nhiều mũi thi công hoạt động liên tục giữa lòng sông.

Sau hơn 6 tháng triển khai, các hạng mục móng, thân trụ và trụ cầu cạn phía bờ Nam sông Hồng thuộc xã Ô Diên đang được đẩy nhanh. Dự án hiện đạt hơn 23% khối lượng hợp đồng, vượt khoảng 3% tiến độ dự kiến nhờ duy trì thi công "3 ca, 4 kíp". Công trình dự kiến hoàn thành vào quý II/2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Bắc Thủ đô.

Đại công trường cầu Hồng Hà nhìn từ trên cao, với nhiều mũi thi công đồng loạt triển khai.

Sau khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ kết nối trực tiếp với tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm tải giao thông và tăng khả năng liên kết giữa Hà Nội với các địa phương lân cận.

Các trụ chính đầu tiên của cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng.

Hệ thống trụ cầu cạn, bãi đúc dầm và đường công vụ được hình thành dọc khu vực thi công.

Nhiều cấu kiện bê tông, dầm cầu được tập kết, phục vụ thi công các hạng mục tiếp theo.

Một trụ cầu cạn đã vươn cao, lộ rõ phần thân trụ và hệ thống cốt thép phía trên.