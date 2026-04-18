Nóng: Ông Trump cảm ơn Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz, Israel "bị nghiêm cấm" ném bom Lebanon

Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn.

Thông báo do Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đưa ra chiều 17/4 cho biết, eo biển Hormuz “hoàn toàn mở” trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn trên tuyến đường đã được chính quyền Iran phê duyệt. Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với lập trường trước đây của Iran, khi Tehran cấm mọi tàu của Mỹ hoặc Israel đi qua.

Cụ thể hơn, một quan chức quân sự cấp cao của Iran nói trên truyền hình nhà nước rằng các tàu đi qua eo biển Hormuz sẽ cần có sự cho phép của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Trong một diễn biến riêng, một quan chức Iran nói với hãng tin Reuters rằng tất cả các tàu thương mại, bao gồm cả tàu mang cờ Mỹ, vẫn được phép đi qua eo biển, nhưng các tàu hải quân sẽ không được cấp quyền quá cảnh.

Ông Trump: Phong tỏa hải quân Iran sẽ được duy trì

Đáp lại, viết trên X, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đã thông báo mở cửa eo biển Hormuz và ông cảm ơn Iran vì điều đó.

Tuy nhiên sau đó ông cũng nói thêm, mặc dù eo biển Hormuz “đã mở cửa và sẵn sàng cho hoạt động thương mại”, lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vẫn sẽ được duy trì.

“Phong tỏa hải quân sẽ tiếp tục được thực thi đầy đủ đối với Iran cho đến khi thỏa thuận của chúng tôi với Iran được hoàn tất 100%” - ông Trump nói, đồng thời cho rằng tiến trình này “sẽ diễn ra rất nhanh” vì phần lớn các điểm đã được đàm phán.

Iran đã đồng ý không bao giờ đóng eo biển Hormuz nữa?

Tổng thống Mỹ còn cho rằng Iran đã “đồng ý sẽ không bao giờ đóng eo biển Hormuz nữa”.

Ông viết trên mạng xã hội: “Nó sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới nữa!”.

Ông Trump từ chối đề nghị của NATO giúp đỡ về eo biển Hormuz

Trong một bài đăng khác, ông Trump cho biết ông đã nhận được những cuộc gọi từ NATO đề nghị giúp đỡ về eo biển Hormuz, nhưng ông đã từ chối và nói với họ "hãy tránh xa".

Trong khi đó Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh và Pháp sẽ dẫn đầu một sứ mệnh đa quốc gia nhằm “bảo vệ tự do hàng hải” tại eo biển Hormuz ngay khi điều kiện cho phép.

Phát biểu tại Paris, ông Starmer nói rằng sứ mệnh này sẽ “hoàn toàn mang tính hòa bình và phòng thủ”, với mục tiêu trấn an hoạt động vận tải thương mại và hỗ trợ các nỗ lực rà phá thủy lôi.

Ông Starmer cũng kêu gọi các quốc gia khác tham gia, cho biết khoảng một chục nước đã cam kết đóng góp lực lượng và phương tiện.

Ông Trump tuyên bố Israel “bị cấm” ném bom Lebanon

Tổng thống Mỹ cho biết tình hình tại Lebanon và sự hiện diện của lực lượng vũ trang Hezbollah tại nước này sẽ được xử lý riêng biệt với Iran và theo một cách “phù hợp”.

“Israel sẽ không còn ném bom Lebanon nữa,” Trump viết trên Truth Social. “Họ bị Mỹ NGHIÊM CẤM làm điều đó. Thế là đủ rồi!!!”

Mỹ sẽ tiếp nhận uranium làm giàu của Iran

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp nhận toàn bộ lượng uranium đã làm giàu của Iran, mà ông gọi là “bụi hạt nhân”.

Ông cũng khẳng định sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi “dưới bất kỳ hình thức nào”, và thỏa thuận này sẽ không phụ thuộc vào diễn biến tại Lebanon.

Iran cứng rắn

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trên kênh X rằng việc Mỹ và Israel liên tục vi phạm các cam kết vẫn là trở ngại chính đối với hòa bình khu vực lâu dài.

Ông cảnh báo bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng sẽ được xử lý “một cách thận trọng”, đồng thời cam kết Tehran sẽ sát cánh cùng “Trục kháng chiến” cho đến khi đạt được “thắng lợi hoàn toàn”.