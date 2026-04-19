Vì sao liên tục xảy ra hiện tượng trời tối sầm giữa ban ngày ở miền Bắc?

Trong vài ngày gần đây, tại một số địa phương miền Bắc như Thái Nguyên, Hà Nội, rồi hôm nay, 19/4, là Hưng Yên. nhiều người bất ngờ khi bầu trời đột ngột tối sầm giữa ban ngày, có nơi như lúc chập tối dù đang là buổi sáng hoặc gần trưa.

Trên mạng xã hội, một số người đồn đoán rằng đây là hiện tượng dị thường, báo hiệu sắp tới thời tiết xấu.

Một vài hình ảnh bầu trời ở Hưng Yên (Thái Bình cũ) tối sầm giữa ban ngày vào sáng nay, 19/4, đang được đăng nhiều trên các trang mạng xã hội. Ảnh: Hà Nội 24H.

Vậy liệu đây có phải là dấu hiệu bất thường của thời tiết không?

Theo giải thích của NOAA (Cơ quản Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ) và ĐH Illinois thì hiện tượng như trên không bất thường.

Nguyên nhân chính của hiện tượng trời tối sầm giữa ban ngày là sự phát triển mạnh của mây dông (cumulonimbus) trong điều kiện không khí nóng và ẩm tích tụ. Khi mây dông phát triển nhanh, phần đáy mây trở nên rất dày và có thể hạ thấp, che khuất ánh sáng, khiến bầu trời tối đi rõ rệt dù vẫn là ban ngày.

Gió mạnh khiến mây di chuyển nhanh, nên ở nhiều nơi, người dân có thể thấy trời đang sáng bỗng chuyển tối và mưa lớn rất nhanh chóng, tất cả chỉ trong vòng vài chục phút.

Đây là một lần hiện tượng trời tối sầm giữa ban ngày xảy ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong ảnh là lúc 11h trưa, nhưng mây dông chắn ánh sáng khiến thành phố phải bật đèn đường. Ảnh: Jonathan Watts/ Guardian.

Việc hiện tượng này xuất hiện liên tiếp trong vài ngày ở nhiều địa phương tại miền Bắc cũng không bất thường, vì từ vài ngày trước đã có dự báo mưa dông ở miền Bắc do không khí lạnh yếu về, trong khi trước đó vừa có một đợt nóng, ẩm. Thực tế, ở thời điểm giao mùa này, tại miền Bắc thường xuất hiện các cơn dông mạnh, có thể kèm theo sấm sét, mưa lớn cục bộ, lốc, mưa đá.

Hiện tượng “trời tối sầm giữa ban ngày” này hoàn toàn có thể lặp lại trong những tuần tới, khi có điều kiện thời tiết phù hợp cho mây dông phát triển (hay gặp ở miền Bắc trong khoảng tháng 4 đến tháng 6).

Trời tối sầm vào buổi sáng ở Hà Nội vài hôm trước. Ảnh: TPO.

Dự báo ngày 23/4 lại có không khí lạnh yếu về miền Bắc nên hiện tượng mưa dông lại có thể xảy ra. Người dân nên lưu ý là nếu thấy trời chuyển tối và/ hoặc giảm nhiệt độ đột ngột thì nên tránh ra ngoài, nếu đang ở ngoài thì cần tìm chỗ trú ngay, không đứng dưới cây cao hoặc gần các công trình, kết cấu dễ bị gió làm đổ.