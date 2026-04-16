Ông Medvedev cảnh báo cứng rắn với cơ sở sản xuất máy bay không người lái có liên kết với Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Sputnik)

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15/4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết: “Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga phải được hiểu theo nghĩa đen: Danh sách các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và các thiết bị khác ở châu Âu là danh sách các mục tiêu tiềm năng của lực lượng vũ trang Nga. Việc các cuộc tấn công có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo. Hãy ngủ ngon, các đối tác châu Âu”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các cơ sở sản xuất máy bay không người lái có liên kết với Ukraine nằm ở Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Latvia, Litva, Cộng hòa Séc, Phần Lan và Ba Lan. Bộ này cũng xác định một số địa điểm sản xuất linh kiện máy bay không người lái được cung cấp cho Kiev, nằm ở Ý, Tây Ban Nha, Đức, Cộng hòa Séc và Israel.

Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là bằng chứng cho thấy các nước ủng hộ Kiev ở phương Tây đang lên kế hoạch tăng mạnh sản xuất máy bay không người lái tầm xa để nhắm mục tiêu vào Nga.

Quân đội Nga cảnh báo, kế hoạch này chắc chắn sẽ kéo các quốc gia châu Âu đến gần hơn với xung đột trực tiếp với Mátxcơva, biến châu Âu trở thành “vùng hậu phương chiến lược” của Ukraine.

“Việc thực hiện các kịch bản tấn công nhằm vào Nga sử dụng các máy bay không người lái được cho là của Ukraine sản xuất tại châu Âu đang dẫn đến những hậu quả khó lường”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đề cập đến những tuyên bố lặp đi lặp lại của các quan chức Ukraine về việc mở rộng các cuộc tấn công tầm xa. "Thay vì tăng cường an ninh cho các quốc gia châu Âu, hành động của các nhà lãnh đạo châu Âu đang nhanh chóng kéo các nước này vào một cuộc chiến với Nga".

Ukraine thường xuyên phóng máy bay không người lái một chiều vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, khu công nghiệp và nhà ở. Các cuộc tấn công dường như đã gia tăng trong những tuần gần đây, với việc Kiev phóng hàng trăm máy bay không người lái mỗi ngày.

Các quan chức Nga đã mô tả đây là các cuộc tấn công bừa bãi nhằm bù đắp cho những thất bại trên tiền tuyến mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu. Mátxcơva đã trả đũa bằng chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở hạ tầng lưỡng dụng và các cơ sở quân sự của Ukraine, đồng thời khẳng định rằng nước này không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự.