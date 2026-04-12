Vị tướng Ukraine để mất Siversk vào tay Nga bất ngờ nói điều không chỉ huy nào dám thừa nhận

Việc mất thành phố Siversk đã kéo theo một quyết định nhân sự đáng chú ý tại một trong những mặt trận nóng nhất của Ukraine. Sau khi thành phố Siversk ở phía bắc tỉnh Donetsk rơi vào tay Nga, chỉ huy Quân đoàn 11 – Tướng Serhii Sirchenko – đã bị cách chức. Ông xác nhận việc này và công khai phát biểu trước binh sĩ của mình, theo euromaidanpress.

Theo thông tin từ phía Ukraine, quân Nga đã tận dụng điều kiện thời tiết khắc nghiệt – đặc biệt là sương mù dày đặc bao phủ Donetsk trong tháng 11 và 12/2025 – để mở rộng tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga tiến lên nhờ ưu thế quân số vượt trội, kết hợp với áp lực liên tục từ các nhóm tấn công nhỏ hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Khoảnh khắc hiếm hoi thừa nhận sai lầm

Trong bài phát biểu sau khi thành phố Siversk thất thủ, Tướng Sirchenko nhấn mạnh quy mô khốc liệt của chiến dịch, đồng thời khẳng định ông luôn có mặt ở tuyến đầu cùng binh sĩ:

“Gần 500 ngày tôi bám trụ tại vị trí chiến đấu. Không phải ở hậu phương. Không phải bên bàn giấy. Mà ở tiền tuyến – cùng các anh (những người lính Ukraine). Tại một trong những khu vực khốc liệt nhất của cuộc chiến này. Tôi không phải là một chỉ huy hoàn hảo. Trong chiến tranh, không có chỉ huy nào hoàn hảo”, ông Sirchenko nói.

Điểm đáng chú ý là ông Sirchenko đã thẳng thắn thừa nhận những sai sót cá nhân – điều hiếm thấy ở các chỉ huy quân sự Ukraine giữa thời chiến:

“Đã có lúc tôi gây áp lực. Tôi đã mắc sai lầm. Tôi đã im lặng khi đáng lẽ phải lên tiếng. Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn: tôi chưa bao giờ đứng sau các bạn”, ông Sirchenko nhấn mạnh.

Siversk – mục tiêu chiến lược bị tấn công suốt nhiều năm

Thành phố Siversk, với dân số trước chiến tranh chưa đến 11.000 người, đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga từ giữa năm 2022.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), quân Nga mất tới 41 tháng chỉ để tiến khoảng 12 km từ Lysychansk đến rìa phía tây Siversk – cho thấy mức độ khốc liệt và tiêu hao của mặt trận này.

Nga được cho là đã triển khai khoảng 80.000 binh sĩ tại hướng Siversk, bao gồm lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ và các đơn vị Chechnya “Akhmat”. Moscow xem việc kiểm soát Siversk là bước đệm quan trọng để tiến tới tấn công Kramatorsk – thành phố lớn nhất tại Donbas vẫn do Ukraine kiểm soát.

Việc một chỉ huy cấp cao công khai thừa nhận sai lầm không chỉ phản ánh áp lực chiến trường mà còn cho thấy cách Ukraine đối diện với thất bại – minh bạch hơn, nhưng cũng đầy thách thức trong bối cảnh cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết.