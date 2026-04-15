Ukraine lần đầu chiếm trận địa Nga chỉ bằng robot và UAV, không cần bộ binh

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chiến dịch này được thực hiện bằng sự phối hợp giữa robot mặt đất và máy bay không người lái (UAV). Kết quả, quân Nga tại vị trí đó đã buộc phải đầu hàng mà phía Ukraine "không chịu bất kỳ tổn thất nào".

Ông Zelensky cho biết, đây là lần đầu tiên một trận địa bị kiểm soát hoàn toàn chỉ bằng hệ thống không người lái, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách tiến hành chiến sự.

Trong thời gian gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh sử dụng robot mặt đất, còn gọi là phương tiện không người lái trên bộ (UGV). Chỉ trong ba tháng, các hệ thống này đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ trên tiền tuyến, từ vận chuyển hàng hóa, sơ tán thương binh cho đến tấn công trực tiếp. Theo Tổng thống Ukraine, điều này đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn binh sĩ không phải mạo hiểm tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất.

Các mẫu robot như Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector hay Volia đang dần trở thành lực lượng tiên phong mới của Ukraine. Những thiết bị này có thể mang thuốc nổ, đặt mìn, vận chuyển đạn dược, thậm chí tự lao vào mục tiêu để phá hủy công sự đối phương.

Sự gia tăng nhanh chóng này cho thấy tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Trước đó, theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi, trong 6 tháng trước, robot mặt đất chỉ thực hiện khoảng 2.000 nhiệm vụ, thấp hơn rất nhiều so với con số hiện tại.

Việc Ukraine đẩy mạnh sử dụng UAV và robot không chỉ xuất phát từ yếu tố công nghệ, mà còn là nhu cầu thực tế. Với dân số ít hơn và thường xuyên đối mặt tình trạng thiếu vũ khí từ phương Tây, Kiev buộc phải tìm cách bù đắp bằng các hệ thống giá rẻ, sản xuất trong nước nhưng hiệu quả cao.

Trong đó, UAV đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cho biết các loại UAV là nguyên nhân gây ra tới 90% tổn thất của Nga trên chiến trường. Không chỉ trinh sát, chúng còn đảm nhiệm vai trò tấn công, dẫn bắn pháo binh và tiêu diệt mục tiêu có giá trị cao.

Theo các chuyên gia trong ngành, hiệu quả của robot mặt đất càng tăng khi chúng được phối hợp với UAV trên không, vốn có tốc độ cao hơn và khả năng quan sát chiến trường rộng hơn. Sự kết hợp này tạo ra một "hệ sinh thái chiến đấu" mới, nơi con người có thể điều khiển trận đánh từ xa thay vì trực tiếp xông vào tuyến đầu.

Những gì đang diễn ra tại Ukraine cũng đang thu hút sự chú ý lớn từ phương Tây. Các quân đội NATO ngày càng quan tâm đến việc tích hợp UAV và robot vào chiến thuật tác chiến, đồng thời điều chỉnh cách huấn luyện bộ binh dựa trên kinh nghiệm từ chiến trường này.

Mỹ thậm chí đã phát triển các loại UAV tấn công giá rẻ, lấy cảm hứng từ những mẫu mà Nga sử dụng và đang thử nghiệm nhiều chiến thuật mới liên quan đến tác chiến bằng UAV.