Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Bloomberg TV: Thông điệp của Việt Nam gửi tới Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg đã có bài phỏng vấn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những thông điệp quan trọng ông gửi tới Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã tạo dựng nên thế và lực, tiềm lực, uy tín cùng vị thế quốc tế mới. Trải qua mỗi giai đoạn lịch sử phát triển của dân tộc cùng sự hy sinh xương máu, sự cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ, Việt Nam ngày nay đã trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đóng góp ngày càng mạnh mẽ vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Hướng tới các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự cường và tự chủ chiến lược; xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên nền tảng đó, Việt Nam sẵn sàng bước vào một giai đoạn đóng góp mới, không chỉ thực hiện các cam kết, mà sẽ chủ động, tích cực trong kiến tạo giải pháp, và là thành viên có trách nhiệm đối với hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và định hình quản trị công nghệ mới.

Một trật tự thế giới hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của từng quốc gia thành viên.

Chính vì vậy, một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự lực, tự cường và phát triển bền vững sẽ là một viên gạch gắn kết chặt chẽ, cùng cộng đồng quốc tế dựng nên “ngôi nhà thế giới” vững chãi trước mọi bão giông của thời đại, vì một tương lai thịnh vượng, công bằng cho toàn nhân loại.

Cũng trong cuộc trả lời Bloomberg TV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Chúng tôi rất gần với một thỏa thuận thương mại với Mỹ” và mong muốn thúc đẩy đàm phán hướng tới một thỏa thuận về thuế quan có đi có lại, cân bằng và công bằng.

Bloomberg đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong việc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng công nghệ cao của Mỹ như máy bay, điện hạt nhân, hạ tầng đường bộ và đường sắt nhằm thu hẹp thặng dư thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ, không cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Mỹ.

Bloomberg nhận định đây là cuộc phỏng vấn truyền hình quốc tế đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIV, phát đi thông điệp về một Việt Nam chủ động, thiện chí và sẵn sàng đối thoại để giải quyết bất đồng.

The Japan Times: Củng cố vị thế cường quốc tầm trung

Nhật báo uy tín The Japan Times của Nhật Bản ngày 22-9 đăng lại bài phỏng vấn của Bloomberg với tiêu đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nói Hà Nội rất gần với việc ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Tờ báo bình luận, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam theo đuổi một chương trình nghị sự ngoại giao mạnh mẽ, đa dạng hóa đối tác và củng cố vững chắc vị thế là một cường quốc tầm trung có trách nhiệm.

Bài đăng trên The Japan Times (ảnh chụp màn hình)

The Business Times và The Straits Times (Singapore): Thiện chí lớn của Việt Nam

Ngày 22-9, The Business Times và The Straits Times của Singapore đồng loạt dẫn lại tin tức từ Bloomberg, nhấn mạnh Việt Nam đã trải qua nhiều tháng đàm phán kéo dài với Mỹ trong bối cảnh chịu sức ép về thuế quan.

Các báo này đánh giá tích cực việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cam kết, thiện chí nhằm xử lý vấn đề thặng dư thương mại - vốn là một trong những điểm nghẽn chính trong quan hệ thương mại song phương.

Việc Việt Nam chủ động đưa ra các giải pháp cụ thể được cho là yếu tố then chốt giúp hai bên tiến gần tới thỏa thuận cuối cùng.

Business Mirror và các hãng tin tài chính Mỹ: Việt Nam thể hiện vai trò đối tác linh hoạt

Trang Business Mirror của Philippines, dẫn nguồn Bloomberg và BigGo Finance (Mỹ) ngày 22-9 cũng đưa tin về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.

Các báo này đánh giá việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cam kết tăng cường nhập khẩu máy bay, hạ tầng đường sắt, đường bộ từ Mỹ là thiện chí lớn, thể hiện vai trò đối tác linh hoạt, có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ và giải quyết quan ngại của phía Mỹ về thặng dư thương mại.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, gửi đi thông điệp về một Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Reuters: Đàm phán thương mại đạt tiến triển tích cực

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 22-9 đăng tải bài viết với tiêu đề "Nhà lãnh đạo Việt Nam cho biết, cuộc đàm phán tích cực về thỏa thuận thương mại với Mỹ" nêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đàm phán thương mại Việt - Mỹ đạt tiến triển tích cực và thỏa thuận có thể sớm được ký kết.

Theo Reuters, thông tin được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại New York. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mỹ có cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề thương mại còn tồn đọng.

Reuters dẫn lời Đại diện Thương mại Mỹ Greer đánh giá hai đoàn đàm phán đã nỗ lực đáng kể và đạt được tiến bộ thực chất, tiến gần đến kết quả cuối cùng. Hãng tin này cũng nhấn mạnh Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.