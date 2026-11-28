Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 28/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ chồng lên nhau trong hố chôn tập thể ở vườn bạch đàn công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP

Đáng chú ý, các chiến sĩ đã phát hiện khu vực có nhiều hài cốt liệt sĩ chồng lên và đan xen vào nhau trong hố chôn tập thể tại vườn bạch đàn ở công viên Lê Thị Riêng. Các lực lượng đã cẩn thận bóc tách để quy tập từng bộ hài cốt một cách trọn vẹn.

Qua đó, trong ngày 28/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 28/11, công tác tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Đợt 1 từ 23/6-14/10 đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đến nay đã quy tập được 1.166 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP

Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 20/11), lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 435 bộ tập hài cốt liệt sĩ đơn (có 76 bộ có di vật kèm theo).

Theo đó, từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.166 hài cốt liệt sĩ (383 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.133 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.