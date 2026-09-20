Chuyến công tác diễn ra ngày 20-25/9. Đây là chuyến tham dự phiên họp Đại hội đồng LHQ lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 81 có chủ đề "Khôi phục niềm tin, kiến tạo chuyển đổi: Một Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho tất cả các nước". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến có bài phát biểu khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của LHQ trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tham gia đoàn có Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng nhiều quan chức khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường công du Mỹ, Canada ngày 20/9. Ảnh: TTXVN

Kể từ khi gia nhập LHQ năm 1977, Việt Nam đã có nhiều đóng góp, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế như Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11 (2026), thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, 2026-2028. Việt Nam cũng lần đầu tiên có đại diện là thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ từ tháng 7/1995 và nâng cấp lên Đối tác Toàn diện tháng 7/2013. Tháng 9/2023, Việt Nam và Mỹ xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Mỹ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 170 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 118 tỷ USD. Mỹ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tám của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Việt Nam - Canada thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, nâng cấp lên quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 11/2017. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 8,6 tỷ USD. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hai chiều đạt 4,92 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.