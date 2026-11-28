Thay vì chỉ tìm cách đánh chặn máy bay trên không, Kiev còn sử dụng tên lửa hành trình Neptune để tấn công trực tiếp các sân bay nơi Su-34 đóng quân, buộc Nga phải đối mặt với nguy cơ mất máy bay ngay trên mặt đất.

Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, trong đêm 26/11, lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa Neptune của Hải quân Ukraine tập kích sân bay quân sự Marinovka, thuộc vùng Volgograd của Nga. Đây là căn cứ có các máy bay chiến đấu Su-34 đang hoạt động. Những máy bay này được Nga sử dụng để phóng bom dẫn đường tấn công các thành phố và vị trí quân sự của Ukraine.

Đây không phải lần đầu Ukraine sử dụng tên lửa Neptune để nhắm vào các căn cứ không quân có Su-34. Hồi tháng 10, lực lượng Ukraine từng tập kích sân bay Borisoglebsk ở vùng Voronezh của Nga bằng loại tên lửa hành trình này, cuộc tấn công đã phá hủy 6 máy bay Su-34 của Nga.

Tấn công căn cứ không quân để hạn chế sức ép từ bom dẫn đường Nga

Su-34 là một trong những phương tiện chủ lực mà Nga sử dụng trong các chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine. Máy bay có khả năng mang và phóng bom dẫn đường từ khoảng cách tương đối an toàn, khiến việc đối phó với chúng trở thành thách thức lớn đối với lực lượng phòng không Ukraine.

Khi tìm cách ngăn chặn những cuộc tấn công này, một giải pháp thường được nhắc đến là sử dụng tiêm kích phương Tây như Gripen cùng các tên lửa không đối không để đánh chặn máy bay Nga. Ukraine còn có một phương án khác: tấn công Su-34 ngay tại những sân bay nơi chúng được triển khai.

Tên lửa Neptune và các máy bay không người lái tấn công tầm xa đang đóng vai trò ngày càng đáng chú ý trong chiến thuật này. Trước đó, Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tập kích nhằm vào các sân bay quân sự của Nga, trong đó có Savasleyka, Lipetsk-2 và Akhtubinsk. Những chiến dịch như vậy thường kết hợp nhiều phương tiện tấn công nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ và đánh trúng mục tiêu.

Việc nhắm vào sân bay không chỉ nhằm phá hủy máy bay mà còn có thể làm hư hại cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của chúng. Nếu các công trình bảo dưỡng, kho chứa, đường băng hoặc hệ thống hậu cần bị ảnh hưởng, Nga có thể gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp độ xuất kích của lực lượng Su-34.

Cục thiết kế Luch của Ukraine dự kiến sản xuất hàng trăm tên lửa hành trình Neptune cho lực lượng phòng vệ nước này trong năm 2026. Dù vậy, tổng sản lượng dự kiến vẫn dưới 1.000 quả. Đây là nguồn lực quan trọng để Kiev duy trì các đợt tấn công tầm xa, nhưng số lượng tên lửa vẫn có giới hạn.

Ukraine tấn công hạ tầng dầu mỏ và cơ sở quân sự sâu trong lãnh thổ Nga

Cùng trong đêm 26/11, lực lượng Ukraine còn tập kích trạm bơm dầu Subkhankulovo của tập đoàn đường ống quốc doanh Transneft tại Cộng hòa Bashkortostan, cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km.

Đây là cơ sở quan trọng trong mạng lưới vận chuyển dầu của Nga, đảm nhiệm việc trung chuyển dầu thô từ Tây Siberia và Bashkortostan. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận một bể chứa tại trạm bơm đã bị đánh trúng, gây ra hỏa hoạn.

Các đợt tập kích diễn ra sau một chiến dịch tấn công sâu khác của Ukraine nhằm vào năng lực quân sự và trinh sát của Nga. Ngày 25/11, Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã phá hủy tổ hợp trinh sát và thông tin đa chức năng MRIK-VKO tại vùng Smolensk.

Theo cơ quan tình báo Ukraine, tổ hợp này có nhiệm vụ hỗ trợ năng lực phòng thủ hàng không vũ trụ của Nga. Các hệ thống thuộc tổ hợp được thiết kế để phát hiện và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.500 km.