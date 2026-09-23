Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: Website Đại hội đồng Liên hợp quốc)

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 81 Khalilur Rahman nhận định thế giới đang đối mặt với những rạn nứt ngày càng sâu sắc. Đó là các cuộc xung đột kéo dài, bất bình đẳng gia tăng, khủng hoảng khí hậu trầm trọng và sự phát triển thiếu cơ chế quản trị của trí tuệ nhân tạo (AI). Trước tình hình đó, hai nhà lãnh đạo kêu gọi các quốc gia thành viên đồng lòng đoàn kết giải quyết thách thức toàn cầu trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo khẳng định LHQ cần tiếp tục được cải tổ mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả quản trị và ngăn ngừa xung đột trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres đặc biệt kêu gọi chấm dứt giao tranh, bảo đảm tiếp cận nhân đạo, bảo vệ dân thường, thúc đẩy giải trừ quân bị và đề cao trách nhiệm giải trình. Về phát triển bền vững, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thúc đẩy việc cải tổ kiến trúc tài chính quốc tế, xử lý công bằng vấn đề nợ, mở rộng nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý và bảo đảm bình đẳng giới. Riêng đối với trí tuệ nhân tạo, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các quốc gia dẫn đầu về AI thiết lập các kênh đối thoại, chia sẻ thông tin về rủi ro an toàn, hướng tới một khuôn khổ đa phương về quản trị rủi ro AI gắn liền với cơ chế giám sát độc lập.

Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định nước Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu lớn về cả đối nội lẫn đối ngoại, bao gồm việc thúc đẩy giải quyết thành công 8 cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời đề cao sáng kiến Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất.

Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao nhiều nước cũng chia sẻ quan điểm cho rằng thế giới đang đứng trước những thử thách chưa từng có; bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng gia tăng.

Phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 sẽ kéo dài từ ngày 22 đến 28/9/2026. Đây là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo các nước cùng chia sẻ tầm nhìn và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Bên cạnh Phiên thảo luận chung, Tuần lễ cấp cao năm nay cũng sẽ diễn ra nhiều cuộc họp chuyên đề cấp cao về quyền phát triển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng ngừa dịch bệnh và tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân.