Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin viết trong bài đăng trên nền tảng Max, rằng hơn 460 UAV hướng về Mátxcơva trong khoảng thời gian từ tối muộn ngày 27/11 đến sáng sớm 28/11. Ông cho biết 123 chiếc đã bị phá hủy khi đang tiến gần thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng phòng không nước này đã “đánh chặn và phá hủy 1.246 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine” tại hơn chục khu vực, trong đó có Mátxcơva.

Thủ đô Mátxcơva của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 500 km. Những khu vực khác được Bộ Quốc phòng Nga đề cập, gồm Volgograd và Krasnodar, cũng nằm cách Ukraine hàng trăm kilomet.

Thống đốc tỉnh Bryansk cho biết, một UAV của Ukraine đã tấn công chiếc xe buýt tại làng Klimovo, khiến 9 người bị thương. Thống đốc tỉnh Samara nói rằng Ukraine tiếp tục tìm cách tấn công các cơ sở công nghiệp trong đêm. Tuy nhiên, vụ việc không gây thương vong.

Trong khi đó, Ukraine cũng báo cáo hàng trăm UAV của Nga được phóng vào nhiều khu vực.

Ông Ivan Fedorov - lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Zaporizhzhia, nói rằng hơn 700 UAV của Nga đã lao vào khu vực này trong vòng 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các cuộc tấn công của nước này nhằm vào mục tiêu có liên quan đến quân sự.

Cả hai bên đều gia tăng tấn công đường không trong những tháng gần đây, khi cuộc xung đột tiến đến mốc tròn 5 năm. Những nỗ lực của Mỹ nhằm làm trung gian chấm dứt chiến sự vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, ngoại trừ thỏa thuận trao đổi tù binh.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này đã gửi đề xuất ngừng bắn ở Biển Đen tới các đối tác quốc tế và đang chờ phản hồi từ Nga.

“Chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn. Chúng tôi biết ơn Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập vì những đóng góp tích cực và quan trọng trong việc giảm căng thẳng ở Biển Đen cũng như các nỗ lực trung gian hòa giải”, đài truyền hình Suspilne dẫn lời ông Sybiha.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, Nga đề xuất Ukraine ngừng tấn công ngành dầu mỏ của nước này như một phần của thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Ukraine chỉ xem xét đề xuất trên trong khuôn khổ một thỏa thuận bao quát hơn về việc ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ukraine cho biết hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng lớn quanh Odesa gần như đình trệ kể từ cuối tháng 7.