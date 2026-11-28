Theo tạp chí NV ngày 26/11, ông Serhii Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine về công nghệ quốc phòng, đã chỉ ra 7 nhóm vũ khí và công nghệ mà quân đội nước này cần ưu tiên phát triển hoặc tiếp nhận trong bối cảnh các cuộc tấn công tầm xa của Nga ngày càng gây sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ Ukraine.

Đáng chú ý, tên lửa đạn đạo và phương tiện đánh chặn loại vũ khí này được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

Hình ảnh minh họa hệ thống phòng không MIM-104 Patriot. Nguồn: Depositphotos.

Phòng không Ukraine gặp khó trước tên lửa đạn đạo Nga

Theo lời thừa nhận của ông Beskrestnov, xung đột đang có xu hướng chuyển dịch từ chiến tuyến ra hậu phương, hình thành một dạng chiến tranh đô thị, trong đó các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Ukraine cần sở hữu tên lửa đạn đạo với nhiều tầm bắn khác nhau, do nước này tự phát triển hoặc được các quốc gia phương Tây cung cấp. Những vũ khí này sẽ giúp Kyiv tăng khả năng tấn công các mục tiêu phía sau phòng tuyến Nga.

Tuy nhiên, vấn đề cấp bách hơn là năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Moscow.

Nga đang sử dụng loại vũ khí này một cách có hệ thống nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự Ukraine. Trong khi đó, theo đánh giá được NV dẫn lại, Lực lượng Phòng vệ Ukraine hiện gần như không có phương tiện đủ khả năng đối phó hiệu quả với mối đe dọa này.

Mức độ khó khăn được thể hiện qua số liệu do Kyiv Post công bố. Theo đối chiếu giữa thống kê của Không quân Ukraine và ước tính số tên lửa Nga phóng từ nhóm tình báo nguồn mở Frontlinedatalab, Ukraine chỉ đánh chặn được 26 trong tổng số 331 tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm Nga phóng từ tháng 9 đến cuối tháng 11.

Tỷ lệ đánh chặn tương ứng khoảng 8%, đồng nghĩa gần 92% số tên lửa được thống kê không bị đánh chặn.

Những vũ khí Ukraine đang cấp thiết cần có

Ngoài tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng thủ tên lửa, ông Beskrestnov đề xuất Ukraine tập trung vào 5 nhóm vũ khí và công nghệ khác.

Thứ nhất là các phương tiện đối phó bom lượn dẫn đường của Nga. Đây vẫn là một trong những thách thức lớn đối với quân đội Ukraine khi Kyiv chưa tìm được giải pháp đủ hiệu quả để vô hiệu hóa loại vũ khí này. Hồi tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara đã kêu gọi các nhà sản xuất trong nước nghiên cứu những phương án đối phó mới.

Thứ hai là phát triển thêm bom lượn nội địa, cho phép máy bay ném bom Ukraine tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn hơn, giảm nguy cơ bị các hệ thống phòng không Nga phát hiện và đánh chặn.

Thứ ba là tăng cường năng lực tác chiến điện tử nhằm đối phó mạng lưới liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp Rassvet mà Nga đang xây dựng. Moscow được cho là hướng tới phát triển hệ thống này thành một mạng lưới liên lạc tương tự Starlink trong tương lai.

Thứ tư là phát triển các loại vũ khí chuyên dụng để tiêu diệt UAV Geran sử dụng động cơ phản lực và tên lửa hành trình giá rẻ của Nga. Theo NV, hai loại mục tiêu này có tốc độ bay khác nhau, do đó cần những giải pháp đánh chặn riêng biệt.

Thứ năm là đầu tư vào các công nghệ quân sự tiên tiến, bao gồm mạng lưới radar có mật độ triển khai dày hơn, hệ thống liên lạc dạng mesh phục vụ các hoạt động tấn công tầm xa, UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự tìm kiếm và tấn công mục tiêu, cùng công nghệ vũ khí laser.

Laser Ukraine lần đầu tiêu diệt UAV phản lực Nga

Đáng chú ý, thông tin về nhu cầu phát triển vũ khí laser được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Beskrestnov thông báo một hệ thống laser Ukraine đã tiêu diệt thành công UAV phản lực Geran của Nga.

Theo thông tin được ông công bố ngày 25/11, hệ thống laser Blysk do công ty Ukraine Carmine Sky phát triển đã bắn hạ chiếc UAV khi đang bảo vệ một cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ông Beskrestnov gọi đây là lần đầu tiên trên thế giới một hệ thống laser tiêu diệt thành công UAV sử dụng động cơ phản lực.

Tuy nhiên, vị cố vấn cũng lưu ý rằng công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và còn quá sớm để nói đến khả năng sản xuất hàng loạt.

Trong khi đó, các UAV đánh chặn đang tiến gần hơn tới giai đoạn được đặt hàng với số lượng lớn.

Ngày 23/11, một nhà sản xuất UAV liên doanh Đức - Ukraine thông báo hệ thống đánh chặn SPYS của họ đã tiêu diệt một biến thể UAV Geran sử dụng động cơ phản lực của Nga trong quá trình thử nghiệm chiến đấu.

Trước đó, đầu tháng 10, ông Matthias Lehna, Phó Chủ tịch Quantum Systems, công ty đồng sở hữu của Đức, cho biết một thư bày tỏ ý định đã được ký kết, hướng tới việc cung cấp hàng chục nghìn UAV đánh chặn SPYS, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Cũng trong ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này hiện có thêm nhiều loại UAV đánh chặn hiệu quả trước các mục tiêu bay phản lực và sẽ ký hợp đồng để mua số lượng lớn nhất có thể.

Khoảng 60 tên lửa Patriot vẫn chờ Mỹ phê duyệt

Bên cạnh việc phát triển vũ khí nội địa, Ukraine vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn từ các đồng minh phương Tây.

Theo Financial Times, khoảng 60 tên lửa dành cho các hệ thống Patriot mà các đồng minh Ukraine đã thanh toán vẫn đang chờ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phê duyệt để chuyển giao.

Trong khi đó, tại Hội đồng Nghị viện NATO ở Berlin ngày 23/11, Ukraine đã kêu gọi các đối tác nhanh chóng chuyển giao tên lửa đánh chặn phòng không từ kho dự trữ hiện có, sau đó bổ sung bằng các lô tên lửa mới theo những hợp đồng đã ký.

Thông tin này được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố sau bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara.

Những diễn biến trên cho thấy Kiev đang phải đồng thời giải quyết hai bài toán: tăng cường năng lực đánh chặn các loại vũ khí tầm xa của Nga và phát triển những phương tiện tấn công, phòng thủ thế hệ mới.

Từ tên lửa đạn đạo, UAV đánh chặn cho đến trí tuệ nhân tạo và vũ khí laser, danh sách 7 ưu tiên mà cố vấn Beskrestnov đưa ra phản ánh những khoảng trống công nghệ mà Ukraine đang tìm cách khắc phục trong cuộc xung đột kéo dài với Nga.