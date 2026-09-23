Tại cuộc tiếp ở thành phố New York sáng 22/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại ông Hùng Cao; chúc mừng ông được Tổng thống Donald Trump tin tưởng đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ, đánh giá cao những đóng góp của ông đối với quan hệ Việt Nam - Mỹ, cũng như tình cảm và sự gắn bó với quê hương Việt Nam, theo TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chia sẻ về những định hướng và mục tiêu phát triển lớn của Việt Nam thời gian tới, trong đó xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực, nền tảng quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, tranh thủ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển.

Trong định hướng đó, Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Mỹ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao ngày 22/9. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ song phương; mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, ổn định, bền vững, sớm hoàn tất các vấn đề còn lại trong đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác quốc phòng - an ninh phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là một trọng tâm ưu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá việc Việt Nam bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner trước đây tại Đà Nẵng cho phía Mỹ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tôn vinh các giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung ngày càng thành công, có uy tín, địa vị xã hội ngày càng cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của sở tại ở khắp nơi trên thế giới, mong ông Hùng Cao tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ và tăng cường gắn kết của cộng đồng người Việt tại Mỹ với quê hương, đất nước.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao bày tỏ vinh dự được Tổng thống Trump tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ phát triển phù hợp với lợi ích và mong muốn của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực.

Hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và giải quyết các thách thức chung của khu vực.

Cảm ơn Việt Nam đã hợp tác tích cực trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh và tạo điều kiện bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner, ông Hùng Cao tái khẳng định cam kết của Mỹ trong hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Quyền Bộ trưởng Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao nhất trí cho rằng trên nền tảng những thành tựu quan trọng đã đạt được, hai bên cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.