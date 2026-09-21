Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến công tác tại Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Mỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế John F. Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ - Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc - Đỗ Hùng Việt - cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với hợp tác đa phương toàn cầu, với Liên Hợp Quốc và quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc - đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chia sẻ với lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Mỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mỹ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ.