Đề phòng ngập lụt do mưa tại chỗ

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, dải mây rất đậm đặc ngoài khơi Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục phát triển trong chiều nay tới sáng mai. Lượng mưa rất lớn sẽ tiếp tục đổ xuống những khu vực đang bị ngập úng.

Nhiều khu vực của Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên đã ghi nhận có lũ và lụt. Người dân ở vùng thấp trũng từ phía Nam của Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) tới phía Đông Phú Yên lưu ý kê đồ đạc lên cao đề phòng lụt lên. Hiện tại các điểm ngập lụt do mưa tại chỗ. Cần đề phòng có lụt do nước thượng nguồn (lụt nước vàng) đổ về trong đêm nay và sáng mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 28/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 28/11 có nơi trên 160mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như: Tam Trà (TP Đà Nẵng) 169mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 161,2mm, Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 189,4mm, TKCN Phú Yên (Đắk Lắk) 190mm.

Mưa lớn, nhiều khu vực có nguy cơ ngập úng. Ảnh: Q.H

Từ chiều 28/11 đến sáng 30/11, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Khu vực TP Huế và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ chiều 28/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 120mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều và đêm 28/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1; riêng TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ở cấp 2.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân và chính quyền địa phương có thể theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực tại trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn

Cảnh báo lũ trên các sông dâng cao

Hiện nay, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên và ở trên mức báo động 2 (BĐ2), sông Vệ (Quảng Ngãi) đang lên và ở trên BĐ3. Lũ trên sông Hương (TP Huế), thượng lưu sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông An Lão (Gia Lai), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang dao động trên mức BĐ1.

Mực nước lúc 13h ngày 28/11 trên một số sông chính như sau: Sông Hương tại trạm Kim Long là 1,26m, trên BĐ1 là 0,26m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,62m, trên BĐ2 là 0,62m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc dao động ở mức dưới BĐ3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông này dao động ở mức BĐ1-BĐ2. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 28/11 đến 1/12, trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch (Đắk Lắk) ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Các sông ở phía Đông Gia Lai và sông Ba (Đắk Lắk) có đỉnh lũ ở mức BĐ2 và trên BĐ2. Trong khi đó, các sông ở TP Huế, Đà Nẵng, sông Sê San (Quảng Ngãi) và các sông ở Khánh Hòa có đỉnh lũ ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc các xã, phường. Đồng thời, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Người dân có thể theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực tại trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức 2-3.

Lũ trên các sông có thể gây ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Bên cạnh cảnh báo mưa lũ ở miền Trung, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo tình hình triều cường tại khu vực ven biển Nam Bộ.

Chiều 28/11, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu (TPHCM) có xu hướng giảm chậm. Trước đó, mực nước cao nhất ghi nhận đạt 4,19m vào lúc 2h ngày 28/11.

Trong 24-48 giờ tới, mực nước tại vùng ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng giảm. Dự báo, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,0-4,1m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông và vùng ngoài đê bao; làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tình trạng ngập úng có thể xảy ra trong khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối hằng ngày. Ngoài ra, người dân cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào và bãi tắm.