Do mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, nhiều nơi bị ngập, nước dâng nhanh. Khoảng 14h cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo Trường Mầm non Quang Trung, đường La Văn Tiến, phường Quy Nhơn Nam đang bị ngập, nước tiếp tục dâng cao, trong trường có 20 trẻ cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Lực lượng chức năng kịp thời di dời các cháu tới nơi an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam tổ chức tiếp cận, đưa toàn bộ 20 trẻ đến nơi an toàn và bàn giao cho gia đình.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết, việc cứu hộ được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn cho các cháu nhỏ.

Mưa lớn khiến trường mầm non bị nước dâng ngập, đe dọa tới sự an toàn của các cháu.

Hiện mưa vẫn tiếp diễn, nước tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục dâng cao. Lực lượng Công an đang bám sát các địa bàn xung yếu, hỗ trợ người dân gặp sự cố khi di chuyển, đưa người già, người neo đơn đến nơi an toàn, đồng thời giúp di dời tài sản tại những khu vực bị ngập, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.