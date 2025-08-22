Trúng UAV Ukraine, trạm bơm dầu của Nga sang châu Âu cháy lớn

PravdaUkraine hôm nay (22/8) dẫn tuyên bố của tư lệnh Lực lượng Không người lái Ukraine Robert Brovdi xác nhận quân đội Ukraine trong đêm 21/8 đã triển khai UAV tấn công trạm bơm dầu Druzhba ở thành phố Unecha thuộc bang Bryansk của Nga.

Ảnh hồng ngoại đám cháy bùng lên ở Bryansk sau đòn tập kích của Ukraine. Ảnh: PravdaUkraine

Video do ông Brovdi đăng tải cho thấy một đám cháy lớn bùng lên sau vụ tập kích. Quan chức Ukraine không nêu rõ loại vũ khí được sử dụng, nhưng tiết lộ đơn vị thực hiện đòn tấn công là Trung đoàn 14 thuộc Lực lượng Không người lái Ukraine.

Druzhba là một trong những tuyến đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới của Nga, hiện được sử dụng để vận chuyển dầu thô từ Nga sang hai nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Hungary và Slovakia. EU đã cấm nhập khẩu dầu qua ống dẫn của Nga, nhưng Hungary và Slovakia được hưởng miễn trừ khỏi lệnh cấm đó của EU.

Một phần đường ống thuộc tuyến Druzhba. Ảnh: EPA

Đây là lần thứ hai Ukraine tấn công tuyến đường ống Druzhba trong một tuần. Ngày 18/8, Ukraine tuyên bố tiến hành cuộc tấn công trong đêm nhằm vào trạm bơm dầu Nikolskoe đặt trên lãnh thổ bang Tambov của Nga, khiến tuyến ống dẫn dừng hoạt động khoảng 2 ngày.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto sau đó gay gắt chỉ trích hành động của Ukraine là "đòn đánh trắng trợn và không thể chấp nhận được vào an ninh năng lượng" của Hungary. "Đó không phải cuộc chiến của chúng tôi. Chừng nào Thủ tướng Viktor Orban còn nắm quyền, Hungary sẽ không tham gia vào đó", ông Szijjarto nhấn mạnh.

Khác với phần lớn các nước châu Âu, Hungary giữ lập trường trung lập kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Thời gian qua, Hungary từ chối viện trợ vũ khí cho Ukraine, kêu gọi đối thoại và hối thúc châu Âu chấp nhận thực tế rằng Nga đã chiến thắng trong xung đột Ukraine.