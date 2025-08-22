Tên lửa đánh trúng nhà máy Mỹ ở Ukraine, ông Zelensky lập tức lên tiếng

Thiệt hại ở nhà máy Flextronics sau vụ tên lửa và UAV tập kích (ảnh: Kyiv Independent)

Không quân Ukraine tuyên bố, từ đêm 20/8 đến rạng sáng 21/8, quân đội Nga phóng 574 máy bay không người lái (UAV) và 40 tên lửa vào nhiều khu vực ở Ukraine. Trong đó, có 546 UAV và 31 tên lửa bị bắn hạ, áp chế điện tử.

Dữ liệu của không quân Ukraine cho hay, vụ tập kích mới là lần thứ 4 quân đội Nga phóng hơn 500 UAV trong một đợt tấn công, kể từ đầu cuộc xung đột.

Giới chức Ukraine ghi nhận thiệt hại ở 11 địa điểm.

“Một trong những tên lửa Nga đã đánh trúng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử lớn của Mỹ ở phía tây Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng và có người bị thương”, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm 21/8 bình luận trên mạng xã hội X, đề cập tới nhà máy Flextronics ở thành phố Mukachevo.

Mukachevo (phía tây Ukraine) nằm cách biên giới với Hungary khoảng 16 km và cách biên giới với Slovakia 25 km.

Theo ông Sybiha, nhà máy Flextronics “không liên quan gì đến hoạt động quốc phòng hay quân sự”.

Tên lửa được cho là đánh trúng nhà máy Flextronics (ảnh: Kyiv Independent)

Cùng ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, nhà máy Flextronics bị tập kích bởi “một số” tên lửa hành trình.

“Đây chỉ là một doanh nghiệp dân sự bình thường, là một khoản đầu tư của Mỹ vào Ukraine. Họ sản xuất những mặt hàng gia dụng quen thuộc như máy pha cà phê”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Theo ông Zelensky, vụ tập kích quy mô lớn hôm 21/8 cho thấy Nga chưa sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột và phương Tây cần gây thêm áp lực.

“Cần tăng thêm áp lực. Cần có các biện pháp trừng phạt và thuế quan mạnh mẽ”, ông Zelensky bình luận.

Chính quyền tỉnh Zakarpattia cho hay, vụ tập kích hôm 21/8 khiến ít nhất 19 người bị thương ở Mukachevo, không có người thiệt mạng.

Theo Kyiv Independent, Flextronics là công ty đa quốc gia của Mỹ và là một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới. Công ty bắt đầu hoạt động ở Ukraine từ năm 2000. Năm 2012, Flextronics mở một nhà máy ở Mukachevo với quy mô 55.000 m2 và hơn 2.600 nhân viên.

Công ty Flextronics, giới chức Mỹ và Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ tập kích hôm 21/8.