Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối

Sự kiện: Thời sự
Đi làm rẫy rồi bị lạc, cụ bà 95 tuổi đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và lấy áo mưa đắp để sinh tồn trước khi được tìm thấy.

Sáng 18-10, Công an xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lực lượng công an xã đã tìm kiếm và đưa cụ bà Y Bẽ (SN 1930, trú thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih) bị lạc trở về nhà an toàn.

Trước đó, vào sáng 16-10, cụ Y Bẽ rời khỏi nhà để đi làm rẫy nhưng sau đó không thấy trở về nhà. Người thân đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi, trong hơn một ngày nhưng cũng không thấy bà Y Bẽ đâu.

Cụ bà Y Bẽ được tìm thấy và đưa về nhà an toàn sau 2 ngày đi lạc

Chiều 17-10, người nhà bà Y Bẽ đến công an trình báo, nhờ hỗ trợ. Lực lượng Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng dân quân, an ninh cơ sở và người dân chia thành nhiều nhóm băng rừng tìm kiếm.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng đã phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng thôn 11, xã Kon Braih và đưa về nhà an toàn.

Ông A Khinh, Trưởng thôn Đăk Ơ Nglăng, cho biết cụ Y Bẽ kể do đi lạc nên đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và dùng áo mưa để giữ ấm. Cụ đã già yếu, nếu phát hiện chậm có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rất may lực lượng công an tìm thấy cụ kịp thời, đưa về nhà an toàn.

-18/10/2025 09:59 AM (GMT+7)
