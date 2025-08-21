Thực hư cựu Tổng tư lệnh Ukraine Zaluzhny bí mật chuẩn bị cho bầu cử tổng thống

Cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny được cho là có mâu thuẫn với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo phóng viên Mỹ Katie Livingstone, người từng được đề cử giải Pulitzer, ông Zaluzhny lập “trụ sở tranh cử” ở London và bắt đầu xây dựng đội ngũ. Tuy vậy, nhiều nhân vật được cho là nằm trong đội ngũ của ông Zaluzhny đã nhanh chóng phủ nhận, tờ Euromaidan Press đưa tin.

Luật pháp Ukraine quy định chỉ cho phép tiến hành bầu cử tổng thống sau khi tình trạng thiết quân luật được dỡ bỏ. Do đó, mọi suy đoán về chiến dịch tranh cử đều gắn liền với kỳ vọng về giai đoạn hậu xung đột.

Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là vẫn đang quyết tâm giữ quyền lực với khả năng tranh cử nhiệm kỳ hai. Bối cảnh như vậy khiến các tin đồn về khả năng ông Zaluzhny cạnh tranh bầu cử càng thu hút chú ý.

Nhà báo Mỹ Livingstone nêu tên một số nhân vật trong đội ngũ của ông Zaluzhny. Tướng Serhiy Naiev là người có thể đảm nhận vai trò dẫn đầu đội ngũ tranh cử. Ông Naiev từng bị chỉ trích vì khiến quân đội thất thủ một cách nhanh chóng ở miền nam vào năm 2022. Ông giữ chức Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của quân đội Ukraine giai đoạn năm 2020 – 2024. Đầu năm 2025, Tổng thống Zelensky điều ông Naiev ra tiền tuyến vùng Donetsk, chỉ huy cụm quân Velyka Novosilka với quy mô hơn 40.000 binh sĩ. Hiện chưa rõ ông Naiev có đang tiếp tục phục vụ ở tiền tuyến hay đã lui về hậu phương.

Oksana Torop – cố vấn của ông Zaluzhny, cựu phóng viên đài BBC (Anh), được cho là đảm nhận phụ trách truyền thông. Theo tờ Euromaidan Press, bà khẳng định chỉ hỗ trợ về liên hệ báo chí. “Tôi chỉ hỗ trợ ông Zaluzhny trong vấn đề liên hệ truyền thông, không hơn”, bà nói.

“Chừng nào xung đột còn tiếp diễn, điều quan trọng là bảo vệ đất nước, chứ không phải nghĩ tới bầu cử. Vì vậy, không hề tồn tại ‘trụ sở tranh cử’ nào cả”, bà Torop nói thêm.

Viktoria Syumar – nghị sĩ đối lập Ukraine, được cho là đảm nhận vai trò điều phối nội bộ nhưng đã lên tiếng phủ nhận.

Polina Lysenko – Phó giám đốc Cục Chống tham nhũng quốc gia (NABU), cựu lãnh đạo Trung tâm Chống tin tức sai lệch, được cho là đảm nhận vai trò phụ trách đối ngoại. NABU đã bác bỏ, nói thông tin xuất phát từ “nguồn thiếu tin cậy”.

Nhân vật cuối cùng bị đồn có thể tham gia đội ngũ tranh cử của ông Zaluzhny là Serhiy Pashynsky – cựu lãnh đạo tập đoàn quốc phòng Ukroboronprom của Ukraine, một nhân vật nhiều ảnh hưởng trong ngành công nghiệp vũ khí. Ông Pashynsky hiện chưa lên tiếng bình luận.

Ông Zaluzhny đang là một trong những nhân vật nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhất ở Ukraine dù ông đã sang Anh đảm nhận vai trò Đại sứ. Nhiều khảo sát ở Ukraine cho thấy ông được người dân ủng hộ cao hơn cả Tổng thống đương nhiệm Zelensky.

Theo Euromaidan Press, dù các nhân vật liên quan đã lên tiếng bác bỏ, ông Zaluzhny vẫn có khả năng tham gia tranh cử trong tương lai. Uy tín trong hàng ngũ quân đội và sự ủng hộ rộng rãi trong công chúng vẫn khiến ông Zaluzhny được nhìn nhận là đối thủ nặng ký nhất của ông Zelensky trong bất cứ cuộc bầu cử thời hậu xung đột nào.