Ukraine mổ xẻ mẫu UAV mới của Nga với những 'thay đổi nguy hiểm'

Ngày 20-8, Tổng Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) đã công bố chi tiết một loại máy bay không người lái (UAV) mới của Nga với khả năng hoạt động linh hoạt hơn do chỉ cần sử dụng sóng điện thoại, theo tờ Ukrainska Pravda.

HUR cho biết UAV này, vẫn chưa rõ chủng loại và tên gọi, được Nga tích cực sử dụng làm phương tiện trinh sát hoặc tấn công, cũng như làm mồi nhử để gây quá tải cho hệ thống phòng không của Ukraine.

Mô hình UAV mới của Nga (chưa rõ tên gọi) do tình báo quân sự Ukraine công bố. Nguồn: GUR

Về mặt cấu trúc, UAV mới của Nga có phần thân dạng tam giác, tương tự dòng Geran-1 (được cho là một phiên bản của UAV Shahed-131 vốn do Iran phát triển) nhưng nhỏ hơn một chút.

Thao tác điều hướng được thực hiện qua một hệ thống định vị vệ tinh chống nhiễu với 4 antenna vi dải (hay patch antenna – loại thường dùng trên UAV) và mô-đun định vị Allystar do Trung Quốc sản xuất.

Gần một nửa linh kiện dùng trong mẫu UAV mới của Nga, như mô-đun giao tiếp, máy tính mini, bộ điều chỉnh công suất, bộ dao động thạch anh… được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Một số linh kiện khác là sản phẩm của các công ty có trụ sở tại Mỹ, Thuỵ Sĩ và Đài Loan.

Một số linh kiện mà Ukraine cho là có nguồn gốc nước ngoài trên mẫu UAV mới của Nga. Ảnh tổng hợp: GUR

Động cơ trên UAV là loại động cơ chạy xăng DLE, được lắp ở mũi thân máy bay, giúp chúng có thể di chuyển giống loại bom lượn Italmas do tập đoàn Zala (Nga) sản xuất.

“Phiên bản này được trang bị một camera và hai modem LTE, cho phép truyền video theo thời gian thực hoặc ghi hình qua các trạm gốc phát sóng di động, cũng như nhận lệnh điều chỉnh hướng bay” – HUR mô tả.

Trong phiên bản tấn công, camera trên UAV mới của Nga có khả năng thay đổi góc nhìn và được điều khiển qua sóng LTE để ngắm mục tiêu theo nguyên lý góc nhìn thứ nhất (FPV).

Như vậy, mẫu UAV mới của Nga đã được cải tiến khi áp dụng LTE - tức Long-Term Evolution, công nghệ dữ liệu di động tiên tiến, tiệm cận chuẩn 4G với tốc độ đường truyền cao, độ trễ thấp - thay vì sử dụng tần số vô tuyến như các loại UAV khác.

Đài RBC-Ukraina­ gọi đây là một “thay đổi nguy hiểm”. UAV này có khả năng khai thác cơ sở hạ tầng dân sự, những mục tiêu mà các bên xung đột thường chủ động tránh phá hoại để ngăn ngừa thiệt hại ngoài ý muốn.

Sự xuất hiện của phiên bản UAV này làm nổi bật cách tiếp cận ngày càng phát triển của Nga khi kết hợp các thiết kế khung máy bay đã được chứng minh tính hiệu quả với công nghệ truyền thông thương mại để tạo ra các hệ thống vũ khí linh hoạt và bền bỉ hơn.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.