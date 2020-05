Trung Quốc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 nhưng "ngó lơ" WHO?

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 12:30 PM (GMT+7)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Trung Quốc đang điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 sau khi nó bùng phát lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của nước này. Tuy nhiên, WHO không được mời tham gia điều tra.

RT hôm 1/5 đưa tin, WHO muốn một lời mời từ phía Trung Quốc để tham gia vào cuộc điều tra nguồn gốc của sự bùng phát dịch Covid-19.

Tarik Jasarevic, một phát ngôn viên của WHO, cho biết tổ chức này "sẵn sàng tham gia" cuộc điều tra về nguồn gốc của dịch Covid-19 nếu Bắc Kinh có lời mời.

Phát biểu của ông Jasarevic được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi tiến sĩ Gauden Galea, đại diện của WHO ở Trung Quốc, hé lộ ông biết "một cuộc điều tra đang diễn ra" ở Trung Quốc nhưng chưa có lời mời tham gia nào tới từ phía Bắc Kinh. Theo quan điểm của mình, ông Galea cho rằng chẳng có lý do nào để loại WHO khỏi cuộc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 của Trung Quốc.

Tiến sĩ Galea nói thêm rằng "nguồn gốc của dịch Covid-19 vô cùng quan trọng" và cần được nghiên cứu để "ngăn chặn nó tái bùng phát".

WHO không được Trung Quốc mời tham gia điều tra nguồn gốc dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Reuters

WHO cho đến nay vẫn chưa được phép nghiên cứu các tài liệu từ 2 phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 trên thế giới. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh họ không nghi ngờ về việc dịch Covid-19 có nguồn gốc tự nhiên.

Bắc Kinh không phản hồi ngay lập tức về "tín hiệu" từ phía WHO liên quan tới cuộc điều tra nội bộ của Trung Quốc về nguồn gốc dịch bệnh. Trung Quốc đã đứng về phía WHO khi Mỹ ngừng viện trợ và chỉ trích tổ chức này không kịp thời cảnh báo thế giới về mức độ nguy hiểm của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Covid-19 lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán hồi tháng 12/2019 trước khi lan rộng ra toàn thế giới với hơn 3,3 triệu ca nhiễm và hơn 238.000 ca tử vong tính tới ngày 2/5 (giờ VN), theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ). WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu vào ngày 11/3/2020.

