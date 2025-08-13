Thượng đỉnh Nga - Mỹ đến gần, Tổng thống Ukraine tuyên bố dứt khoát

Trong một cuộc họp tại thủ đô Kiev hôm 12-8, ông Zelensky đã ví vùng trung tâm công nghiệp này như một "bàn đạp" cho cuộc tấn công của Nga trong tương lai nếu khu vực này rơi vào tay Moscow.

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không rời khỏi Donbas. Chúng tôi không thể làm điều đó. Donbas, đối với Nga, là bàn đạp cho một cuộc tấn công mới trong tương lai".

Ông Zelensky cho rằng nếu có được Donbas, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ rộng đường hướng tới vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, thậm chí còn cả Kharkiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Hôm 9-8, trang Politico đưa tin rằng theo đề xuất ngừng bắn do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, Nga sẽ được phép giữ lại Donbas để đổi lấy việc ngừng tấn công ở miền Nam. Tờ The Wall Street Journal cũng đưa tin rằng Nga đặt điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn là Ukraine phải rút quân khỏi khu vực Donetsk.

Xác nhận sẽ có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ trong ngày 13-8, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine và châu Âu sẽ tiếp tục thúc đẩy lệnh ngừng bắn trước khi có các cuộc đàm phán thực chất, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc đàm phán hiệu quả nào mà không có Ukraine sẽ không có lợi cho Kiev và nước này sẽ không chấp nhận chúng.

Hôm 12-8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng ông Zelensky sẽ không tham gia cuộc đàm phán Mỹ - Nga ở Alaska ngày 15-8 tới vì lời đề nghị do phía Nga đưa ra.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho chính quyền cho phép nam giới dưới 22 tuổi rời khỏi đất nước. Động thái này là một sự thay đổi mạnh mẽ về chính sách thiết quân luật của Kiev, vốn cấm tất cả nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 ra nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thay đổi trên là diễn biến tích cực, cho phép nhiều thanh niên Ukraine duy trì mối quan hệ với quê hương và có khả năng trở về Ukraine để học tập.

Ông Zelensky đã chỉ thị cho chính phủ cũng như quân đội nỗ lực đơn giản hóa thủ tục xuất cảnh cho thanh niên Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng những người từ 22 tuổi trở xuống sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào.

Kiev đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh ngay sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2-2022.

Năm ngoái, Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, đồng thời thắt chặt các quy định động viên.