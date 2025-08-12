Người Ukraine ở miền đông nói gì về khả năng Nga tiếp quản lãnh thổ để đổi lấy hòa bình?

Khung cảnh ở thành phố Sloviansk, vùng Donetsk, nơi hiện do Ukraine kiểm soát. Ảnh: CNN.

“Tôi cảm giác như mình đang trôi khỏi thực tại này”, nhà báo địa phương Mykhailo chia sẻ, sau vài lần ngâm mình dưới làn nước mặn, phía sau là hầm trú ẩn bê tông lớn, theo CNN. Mykhailo đùa rằng thành phố Sloviansk cũng có thể được gọi là “Salt Lake City” (tương tự tên một thành phố ở Mỹ), nhưng cũng thừa nhận những lo ngại mới khi nghe tin về khả năng Ukraine sẽ phải rút quân khỏi vùng Donbass, kể cả các khu vực mà Nga hiện chưa kiểm soát.

“Rất nhiều bạn tôi muốn ở lại, nhưng nếu Nga tiếp quản nơi này, tất cả chúng tôi sẽ rời đi”, Mykhailo nói. “Thành thật mà nói, tôi không nghĩ điều này sẽ thành hiện thực”.

Mykhailo cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska có thể sẽ không đạt kết quả, vì hoạt động chuẩn bị cho hội nghị diễn ra một cách chóng vánh.

Với Ludmila, người di chuyển trên xe lăn vì thương tích từ một vụ nổ mìn hai năm trước, hồ nước mặn là nơi giúp bà giảm đau đôi chút. Nhưng khi nhắc đến vấn đề ngoại giao, bà chỉ khoát tay: “Đó chỉ là màn kịch. Họ quyết định một kiểu, nói một kiểu, rồi làm một kiểu khác. Chính trị lúc nào cũng vậy”.

Theo tiết lộ từ truyền thông Mỹ và Ukraine, đề xuất hòa bình được thảo luận tại hội nghị Alaska sắp tới có thể bao gồm Kiev rút quân khỏi vùng Donbass còn Moscow trả lại lãnh thổ kiểm soát ở vùng Sumy và Kharkiv cho Ukraine. Nga cũng có thể từ bỏ mục tiêu kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine ở vùng Kherson và Zaporizhzhia.

Hôm 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đề cập vấn đề Nga và Ukraine cần “trao đổi lãnh thổ” để đổi lấy hòa bình. Ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Kiev không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ.

Theo CNN, thành phố Sloviansk ở vùng Donetsk là nơi từng do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát, trước khi quân đội Ukraine mở chiến dịch giành lại bằng vũ lực vào năm 2014. Phóng viên CNN nhận thấy những chiến hào mới vừa được đào ở phía tây thành phố để phòng nguy cơ quân đội Nga tiến gần.

Tại bệnh viện ở thành phố, người phụ nữ tên Taisiya vừa ôm con gái Assol mới chào đời hôm 10/8, vừa nói: “Tôi đã đọc tin tức trên truyền thông. Điều đó sẽ rất tệ. Nhưng chúng tôi không có tiếng nói trong chuyện này. Đây sẽ không phải quyết định của chúng tôi”.

Theo CNN, đại đa phần người dân Ukraine sinh sống ở phần còn lại của vùng Donetsk đều bày tỏ sự lo lắng. Một số sẵn sàng rời đi nếu Nga tiếp quản lãnh thổ, số khác chỉ muốn xung đột sớm kết thúc.

Tại nhà ga tàu hỏa ở thành phố Kramatorsk, thủ phủ tạm thời của Ukraine ở vùng Donetsk, người phụ nữ tên Tetyana chờ chồng là quân nhân trở về nhà nghỉ phép sau một thời gian chiến đấu.

“Tôi không quan tâm vấn đề lãnh thổ thế nào. Tôi chỉ muốn chồng mình còn sống và trở về”, Tetyana nói với phóng viên CNN.