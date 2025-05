Top 10 loại thực phẩm tăng cường miễn dịch giúp cơ thể chống lại COVID-19

1. Dinh dưỡng giúp tăng khả năng miễn dịch phòng chống COVID-19

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và đẩy nhanh quá trình hồi phục của cơ thể. Duy trì chế độ ăn lành mạnh kết hợp với lối sống khoa học để xây dựng hệ miễn dịch vững chắc, đối phó với COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm khác.

Nghiên cứu đánh giá của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) nhấn mạnh, việc chống lại các loại virus mới nổi luôn là một thách thức. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng làm nổi bật vai trò không thể thiếu của dinh dưỡng trong việc tăng cường khả năng miễn dịch chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh này.

Theo hướng dẫn dinh dưỡng do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cho người lớn, việc ăn một chế độ ăn uống cân bằng hằng ngày giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ, protein và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra các chất dinh dưỡng có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch và thể hiện tác dụng kháng virus, chống oxy hóa và chống viêm bao gồm: vitamin C, vitamin D, kẽm, selen, curcumin, cinnamaldehyde, quercetin, lactoferrin, men vi sinh và một số hợp chất tự nhiên khác.

Thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch chống COVID-19.

2. Một số thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể

Để có sức khỏe và hệ miễn dịch tốt, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị mọi người nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng các loại thực phẩm. Đồng thời bổ sung nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa để tăng cường hệ miễn dịch.

Một số thực phẩm chứa nhiều vitamin A, C, D, E, beta-carotene, kẽm, polyphenol… là những chất chống oxy hóa có vai trò kháng khuẩn và hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh, phòng ngừa và hạn chế nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Các loại hạt như hạt hướng dương, hạt điều, hạnh nhân, hạt óc chó, hạt bí ngô... có nhiều kẽm, polyphenol chống oxy hóa và cải thiện đường tiêu hóa.

Các gia vị và thảo mộc như trà, tỏi, hành, gừng… có chứa chất chống viêm và làm tăng hoạt động của hệ tế bào miễn dịch.

Các loại hạt

Các loại hạt như: hạt hướng dương, hạnh nhân, đậu phộng, hạt điều, hạt bí ngô, óc chó… rất giàu protein thực vật, vitamin E, kẽm và chất béo lành mạnh. Đây là những chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, làm chậm quá trình suy giảm hệ thống miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương và tăng sức đề kháng của cơ thể.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa mạnh giúp loại bỏ các gốc tự do và tái tạo các chất chống oxy hóa khác trong cơ thể như vitamin E, hỗ trợ cơ thể sản sinh các tế bào miễn dịch khỏe mạnh.

Cà rốt

Loại củ này chứa một phức hợp các vitamin thiết yếu bao gồm vitamin A, B, B2, B3, C, K và đặc biệt là beta-carotene giúp kích hoạt và củng cố hàng rào phòng thủ của cơ thể. Cà rốt còn giàu chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do gốc tự do. Dù ăn sống hay nấu chín cà rốt đều tốt để nâng cao sức khỏe miễn dịch.

Cam

Cam là một "siêu thực phẩm" không thể thiếu để củng cố hệ miễn dịch, đặc biệt nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào. Chỉ một cốc cam (185 g) đã cung cấp tới 83 mg vitamin C (92% nhu cầu hàng ngày).

Cam còn là nguồn dinh dưỡng phong phú với folate, thiamine, kali, vitamin A, canxi, vitamin B6, chất xơ và magie. Tất cả những dưỡng chất này cùng hợp lực tạo nên một "lá chắn" vững chắc cho cơ thể.

Chanh

Chanh cũng là một trong những "ngôi sao" của họ cam quýt, nổi bật nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào. Không chỉ là giải pháp hiệu quả trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh scorbut, chanh còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch đồng thời mang lại lợi ích cho tim mạch, thận và làn da.

Gừng

Gừng giúp giảm viêm, giảm đau, có tác dụng tốt cho các bệnh viêm nhiễm. Nghiên cứu cho thấy đặc tính chống viêm mạnh của gừng giúp chống lại bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh hoặc cúm.

Vì tình trạng viêm có thể ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch của cơ thể nên tác dụng chống viêm của gừng đóng vai trò chính trong việc tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Cách tốt nhất là dùng gừng tươi làm gia vị trong các món ăn hằng ngày hoặc dùng trà gừng kết hợp với một chút mật ong nguyên chất.

Tỏi

Tỏi có chất chống viêm làm tăng hoạt động của hệ miễn dịch. Thành phần hoạt chất trong tỏi là allicin sativum, được cho là có tác dụng kháng virus và kháng khuẩn. Khi ăn sống, tỏi giải phóng allicin, được cơ thể hấp thụ và tăng cường chức năng miễn dịch.

Nghệ

Nghệ có chứa curcumin, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh có tác dụng hỗ trợ chức năng miễn dịch. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, curcumin có thể điều chỉnh hoạt động của tế bào T, tế bào B và tế bào tiêu diệt tự nhiên.

Gừng, nghệ, cam, chanh... giúp chống viêm và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Sữa chua

Sữa chua là nguồn cung cấp dồi dào probiotics - những vi khuẩn sống rất cần cho sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch. Khi đường ruột khỏe mạnh, khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ virus sẽ được tăng cường. Vì vậy, chúng ta nên bổ sung sữa chua vào chế độ ăn để củng cố sức đề kháng và giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Trà xanh

Trà xanh là một thức uống tuyệt vời cho hệ miễn dịch nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào và đặc tính điều hòa miễn dịch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các catechin và hợp chất có trong trà xanh không chỉ giúp ngăn chặn sự sinh sôi của virus cúm và một số loại virus cảm lạnh mà còn kích hoạt tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại mầm bệnh hiệu quả hơn.