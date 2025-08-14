Tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg

Ngày 13/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chu Văn Lâm (SN 1989), Ngô Sỹ Bắc (SN 1988, cùng trú xã Đức Châu) và Nguyễn Trọng Hùng (SN 1979, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 26/7, tại Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn cũ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan kiểm tra xe khách biển kiểm soát Lào của nhà xe Sáu Hoa do Phan Duy Sinh (SN 1985, trú xã Đức Châu, Nghệ An) điều khiển.

Cá thể hổ được phát hiện cất giấu trên xe khách. (Ảnh CACC)

Thời điểm này trên xe có 3 phụ xe gồm: Chu Văn Lâm, Ngô Sỹ Bắc và Nguyễn Trọng Hùng. Tại đây, ngành chức năng kiểm tra thì phát hiện trong khoang tự chế trên nóc xe cất giấu 1 cá thể hổ nguyên con nặng khoảng 200kg và 1 bộ xương hổ.

Cá thể hổ trên được xác định thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm, cấm săn bắt, buôn bán.

Quá trình điều tra, công an xác định Lâm cùng Bắc và Hùng đã chế khoang rồi giấu cá thể hổ và xác hổ bên trong để vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.