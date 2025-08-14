Vụ 'Gà lôi trắng': Luật sư nói về kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên

Thạc sỹ, Luật sư Hoàng Thị Hương Giang, Văn phòng luật sư Chính Pháp là người bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành cho biết: hiện nay, VKSND tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định kháng nghị đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 08/8/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên, bởi vậy vụ án sẽ được chuyển lên Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo trình tự, thủ tục phúc thẩm. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án để xem xét có chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát hay không.

Về căn cứ kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên là kịp thời và có cơ sở. Bởi lẽ, Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp chính thức có hiệu lực pháp luật từ 1/7/2025, xác định Gà lôi trắng thuộc nhóm số thứ tự 43, ghi nhận trong nhóm IIB.

Như vậy, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành thì hành vi nuôi, nhốt Gà lôi trắng không thuộc trường hợp nuôi, nhốt, buôn bán động vật quý hiếm thuộc nhóm IB theo quy định tại Điều 244 Bộ luật hình sự.

Luật sư Hoàng Thị Hương Giang

Đối với hành vi nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã" theo quy định tại Điều 234 Bộ luật hình sự.

Cụ thể tại khoản 1 điều 234 có quy định: "Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 242 và Điều 244 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc động vật hoang dã khác trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc của động vật hoang dã khác trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

c) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thu lợi bất chính hoặc trị giá dưới mức quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Như vậy, việc VKSND tỉnh Hưng Yên cho rằng cần phải điều tra lại xác định giá trị các cá thể gà lôi thu giữ của Thái Khắc Thành để làm căn cứ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật là hoàn toàn phù hợp.

Luật sư Giang cho rằng Điều 234 Bộ luật hình sự quy định giá trị hàng hóa vi phạm là từ 150.000.000 đồng nên trong trường hợp hủy Bản án để điều tra lại thì cần phải định giá 13 con gà lôi để xác định lại hành vi của anh Thành cũng như cơ sở để giải quyết vụ án.

Ngoài ra, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với anh Thành trong trường hợp này là cần thiết nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của bị cáo.