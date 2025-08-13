Báo Mỹ: Đòn tập kích của Nga hạ nhiều lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine

Hàng ngàn lá cờ và chân dung binh sĩ Ukraine, cũng như các tay súng nước ngoài thiệt mạng trong chiến đấu tại một đài tưởng niệm tạm thời ở Kiev vào tháng 3/2025. Ảnh: NYT.

Theo NYT, cuộc tập kích xảy ra ngày 21/7 gần thành phố Kropivnitsky, miền trung Ukraine, đúng lúc các tay súng nước ngoài đang tập trung ăn trưa. Ít nhất 15 tân binh thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, theo lời kể của một tay súng Mỹ giấu tên.

Một tân binh Mỹ giấu tên đến từ bang Florida, cho biết tiếng nổ hôm đó là âm thanh lớn nhất mà anh ta từng nghe. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên NYT, người này kể vụ nổ đã tạo ra vô số mảnh vỡ xung quanh và làm rung chuyển những hàng cây gần đó. Ngay sau vụ nổ, nhiều thi thể cùng các binh sĩ bị thương nặng nằm la liệt gần nhà ăn.

Đòn tập kích của Nga cũng khiến một kho đạn bốc cháy, dẫn tới nhiều vụ nổ sau đó. Mảnh vỡ và mảnh đạn bay rít trên không, trong khi những người sống sót cố gắng cứu chữa cho đồng đội. Công dân Mỹ nói với NYT rằng mình đã tự tay băng bó, buộc garô cho một số binh sĩ bị thương nặng, rồi cùng người khác đưa họ lên xe cứu thương hoặc cả xe cá nhân để chở thẳng tới bệnh viện.

Người này nói không hề có tiếng còi báo động hay cảnh báo về đòn tập kích của Nga. Những người thiệt mạng có công dân Mỹ, Colombia, Đan Mạch và nhiều quốc gia khác.

Gần đây, nhiều tân binh từ Nam Mỹ tới Ukraine chiến đấu. Nam giới Colombia tới Ukraine vì mức lương cao hơn nhiều so với thu nhập ở quê nhà, dù rủi ro khi tham gia các trận đánh ở chiến hào là rất lớn.

Lính nước ngoài nhận mức lương cơ bản ngang với binh sĩ Ukraine, từ 1.000 đến 1.750 USD mỗi tháng, kèm tiền thưởng chiến đấu có thể vượt 3.000 USD mỗi tháng.

Quân đội và tình báo Ukraine – vốn hiếm khi thừa nhận các đòn đánh trúng mục tiêu quân sự của Nga – xác nhận vụ việc và thừa nhận có thương vong, song từ chối cung cấp con số cụ thể.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công vị trí của quân đội Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm, nhưng không nhắc đến trại huấn luyện gần Kropivnitsky.

Kiev hiện đang tích cực tuyển mộ người nước ngoài để bù đắp tổn thất nhân lực, trong bối cảnh nhiều người Ukraine né tránh lệnh tổng động viên hoặc đào ngũ. Hồi tháng 4, chính quyền Ukraine đã đơn giản hóa quy định tuyển dụng người nước ngoài, đồng thời chi trả chi phí đi lại, ăn ở cho họ.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ coi mọi công dân nước ngoài chiến đấu cho Ukraine là lính đánh thuê và tương đương tội phạm, không được hưởng quy chế bảo hộ theo Công ước Geneva dành cho các quân nhân chính quy tham gia xung đột.