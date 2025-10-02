Trực thăng Ukraine trở thành 'khắc tinh' của UAV cảm tử Nga

Không chỉ hỗ trợ hậu cần hay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt như trước đây, giờ đây trực thăng đang trở thành lực lượng quan trọng trong lưới phòng không của Kiev.

UAV Shahed. (Nguồn: Getty Images)

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi, cho biết trực thăng đã chứng minh hiệu quả đến mức chúng có thể bắn hạ tới 40% số UAV trong một khu vực, tất nhiên còn tùy điều kiện thời tiết. Chỉ riêng trong năm qua, Ukraine khẳng định đã dùng trực thăng hạ hơn 3.200 UAV Shahed mà Nga triển khai ồ ạt trên bầu trời.

Từ Mi-24 đến 'chiến thuật sáng tạo'

Các đoạn video do Ukraine công bố cho thấy nhiều cảnh tượng kịch tính: trực thăng tấn công Mi-24 phun loạt đạn súng máy xé toạc Shahed, hay cảnh một xạ thủ trong buồng lái nã đạn từ súng gắn cửa để hạ gục UAV đang lao đến.

Để nâng cao hiệu quả, Kiev dự định sẽ trang bị thêm cảm biến hồng ngoại và hệ thống ảnh nhiệt cho trực thăng, giúp phát hiện UAV tốt hơn trong bóng đêm hay thời tiết xấu.

Tuy hữu ích, trực thăng vẫn là tài sản dễ bị tổn thương. Bay gần tiền tuyến, chúng luôn đối mặt nguy cơ bị bắn hạ bởi tên lửa vác vai hoặc hệ thống phòng không. Trên thực tế, cả hai phía đều đã mất nhiều trực thăng trong chiến sự, dù con số cụ thể chưa được công bố.

Ukraine đang trong tình thế khó khăn, khi phải đối phó với những UAV Shahed giá rẻ trong khi không thể liên tục sử dụng các tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu đô la như Patriot. Một quả Patriot có thể tốn tới 4 triệu USD, trong khi một UAV chỉ vài chục nghìn USD.

Vì vậy, ngoài trực thăng, Kiev đang thử nghiệm nhiều giải pháp khác, từ súng máy gắn trên xe bán tải, UAV đánh chặn cho đến các tháp pháo tự động tích hợp AI. Đặc biệt, Ukraine đã thành lập hẳn một lực lượng phòng không UAV, chuyên dùng UAV để săn UAV Nga.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng cân nhắc mua các máy bay cánh quạt hạng nhẹ gắn súng máy – rẻ hơn nhiều so với trực thăng chiến đấu, để làm "thợ săn UAV" chuyên dụng.