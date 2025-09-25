Hình ảnh hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga bị phá hủy do UAV Ukraine tập kích

Cận cảnh hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga bị UAV Ukraine phá hủy. Ảnh: Military Watch.

Hình ảnh chụp tại hiện trường không cho thấy dấu hiệu có đạn tên lửa Iskander phát nổ, nhiều khả năng do các xe phóng không mang tên lửa vào thời điểm bị UAV tập kích, tạp chí Military Watch ngày 24/9 đưa tin.

Không rõ vụ tấn công xảy ra khi nào nhưng tờ Defense Express của Ukraine dẫn nguồn tin cho biết, quân đội nước này đã sử dụng 14 UAV mang thuốc nổ trong cuộc tập kích tại cơ sở quân sự Molkino của Nga ở vùng Krasnodar Krai.

Hình ảnh hiện trường sau cuộc tập kích do binh sĩ Nga chụp lại, cho thấy nhiều phương tiện của hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M bị phá hủy, trong đó có 6 xe sử dụng khung gầm MZKT-7930 và một xe tải KamAZ.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M không chỉ bao gồm các xe phóng. Nó còn có các xe vận tải, nạp đạn dùng chung khung gầm MZKT-7930, cùng với xe chỉ huy, xe bảo dưỡng và các phương tiện bảo đảm hậu cần dựa trên khung gầm KamAZ.

Các phương tiện dường như không mang tên lửa vào thời điểm bị UAV tập kích. Ảnh: Defense Express.

Lữ đoàn Tên lửa Cận vệ số 1 – đơn vị vận hành hệ thống tên lửa Iskander – được cho là đóng quân thường trực gần thao trường này. Số khí tài bị phá hủy nhiều khả năng thuộc biên chế lữ đoàn này, Defense Express nhận định. Cụ thể các thành phần nào của hệ thống tên lửa Iskander của Nga bị phá hủy cần được đánh giá thêm, theo báo Ukraine.

Nhóm phân tích CyberBoroshno của Ukraine chỉ ra sự khác biệt về cấu trúc nắp và khoang giữa xe phóng và xe nạp đạn. Họ đánh giá một bệ phóng và 5 xe nạp đạn tên lửa của hệ thống Iskander đã bị phá hủy. Bệ phóng này được cho là đặt trong nhà chứa riêng, cho thấy UAV Ukraine không chỉ tấn công được các phương tiện để lộ ngoài trời mà còn đánh trúng khí tài được cất giữ bên trong.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận.

Trong biên chế quân đội Nga, mỗi lữ đoàn tên lửa Iskander-M có tổng cộng 51 phương tiện, trong đó gồm 12 bệ phóng, 12 xe tiếp đạn, 11 xe chỉ huy, 14 xe bảo đảm hậu cần, một xe chuẩn bị dữ liệu và một xe bảo dưỡng – sửa chữa.

Hệ thống có khả năng phóng đồng thời 48 quả đạn và nhanh chóng nạp lại nếu ở gần kho chứa. Iskander là một trong các hệ thống vũ khí Nga gây tổn thất lớn nhất cho Ukraine trong xung đột.