Loại vũ khí thay đổi cuộc chơi, hạ gục cả bầy đàn UAV chỉ bằng một đòn

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, máy bay không người lái (UAV/drone) đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường nhờ hai đặc điểm nổi bật: kích thước nhỏ gọn và chi phí thấp.

Với giá thành chỉ bằng một phần nhỏ so với các vũ khí truyền thống, UAV có thể được sản xuất và triển khai với số lượng lớn, tạo ra những bầy đàn drone đông đúc, có thể xuất hiện bất ngờ từ mọi góc trời.

Không chỉ là mối đe dọa quân sự, chúng còn có thể bị sử dụng để làm gián đoạn các hoạt động hàng không, gây nguy hiểm cho máy bay thương mại và thậm chí đe dọa các sự kiện công cộng.

Chính sự phổ biến và dễ tiếp cận của UAV đã khiến việc phát triển các biện pháp đối phó trở thành ưu tiên hàng đầu.

Trong số đó, hệ thống vi sóng công suất cao Leonidas của hãng Epirus – chuyên gia về tác chiến điện tử của Mỹ – đã chứng minh được khả năng độc đáo trong việc giải quyết mối đe dọa này một cách hiệu quả và toàn diện.

Sử dụng năng lượng định hướng, vi sóng công suất cao (HPM), Leonidas có thể bắn hạ cả đàn UAV trong chớp mắt. Ảnh: Futuro Prossimo

Theo trang New Altas, trong một cuộc trình diễn không hẳn là để khoe kỹ năng bắn mà là về những lợi thế của vi sóng, Leonidas – loại vũ khí sử dụng năng lượng định hướng, vi sóng công suất cao (HPM) – đã bắn hạ cả đàn UAV trong chớp mắt.

Khán giả tham dự cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại Atterbury, Indiana hồi cuối tháng 8 đã chứng kiến Leonidas vô hiệu hóa 61 UAV với tỉ lệ thành công 100%. Hệ thống này thậm chí còn có thể hạ gục 49 UAV chỉ bằng một đòn duy nhất.

Một cuộc thử nghiệm với hệ thống vũ khí vi sóng Leonidas. Ảnh: Futuro Prossimo

Leonidas là một trong những loại vũ khí dựa trên việc sử dụng chùm vi sóng xung dài để đốt cháy thiết bị điện tử của các drone cỡ nhỏ. Nhưng điều khiến nó trở nên khác biệt là cách những chùm vi sóng xung dài được tạo ra.

Để làm được điều này, Leonidas sử dụng bán dẫn Gallium Nitride (GaN), trong khi các hệ thống vi sóng cũ sử dụng ống chân không magnetron cồng kềnh. Công nghệ được Epirus sử dụng mang lại những ưu thế vượt trội.

Ví dụ, Leonidas nhỏ gọn và linh động, có thể được gắn trên các phương tiện bọc thép, phù hợp với chiến trường di động. Hệ thống tiêu thụ điện năng thấp hơn, giúp duy trì hoạt động lâu dài.

Được điều khiển bằng phần mềm, Leonidas có thể điều chỉnh dạng sóng để tối ưu hóa hiệu quả, từ việc tấn công chính xác một mục tiêu đến tiêu diệt cả bầy đàn UAV.

Đặc biệt, hệ thống được thiết kế để an toàn với người sử dụng trong phạm vi hoạt động và có thể duy trì hỏa lực liên tục mà không lo quá nhiệt.

Hệ thống vũ khí vi sóng Leonidas đang định hình lại tương lai chiến trường hiện đại. Ảnh: Futuro Prossimo

So với phiên bản ra mắt năm 2022, Leonidas hiện tại có phạm vi hoạt động và sức mạnh gấp đôi, biến nó thành vũ khí lý tưởng để đối phó với các đàn UAV giá rẻ nhưng nguy hiểm.

Hơn thế nữa, Leonidas, với khả năng "một địch nhiều", không chỉ giúp vô hiệu hóa các đàn drone mà còn có thể lập trình để tạo ra các vùng cấm bay, bảo vệ không phận hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng mà vẫn cho phép các UAV thân thiện hoạt động.

Ông Andy Lowery, CEO của Epirus, gọi buổi thử nghiệm hồi cuối tháng 8 là một "bước ngoặt", khẳng định rằng Leonidas là giải pháp duy nhất hiện nay có khả năng đối phó hiệu quả với các đàn UAV trong kịch bản "một địch nhiều".

Nhỏ gọn và linh động, Leonidas có thể được gắn trên các phương tiện bọc thép, phù hợp với chiến trường di động. Ảnh: TWZ

Hệ thống vũ khí vi sóng Leonidas tại nhà máy của Epirus. Ảnh: TWZ

Dù ấn tượng, Leonidas vẫn đối mặt với một số thách thức. Thông tin chi tiết về phạm vi hoạt động, cách UAV bị vô hiệu hóa, hoặc tác động của vi sóng đến con người, thiết bị điện tử lân cận và môi trường vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Ngoài ra, các giải pháp như sử dụng UAV điều khiển bằng cáp quang hoặc lớp vỏ kim loại chống vi sóng có thể làm giảm hiệu quả của hệ thống. Tuy nhiên, những biện pháp này thường đi kèm với hạn chế về phạm vi hoặc tăng chi phí, làm mất đi lợi thế giá rẻ của UAV.

Tóm lại, hệ thống vi sóng công suất cao Leonidas của Epirus là một vũ khí mang tính cách mạng, đáp ứng nhu cầu cấp bách trong việc đối phó với các đàn UAV giá rẻ và khó lường.

Với khả năng hạ gục cả bầy đàn UAV chỉ bằng một đòn và tính linh hoạt trong các kịch bản chiến thuật, Leonidas không chỉ là một công cụ quân sự mà còn là giải pháp tiềm năng để bảo vệ không phận dân sự.

Trong một thế giới mà UAV ngày càng trở nên phổ biến và phiền nhiễu, các hệ thống vũ khí mới như Leonidas đang định hình lại cách con người đối phó với các mối đe dọa từ trên không.