Tất cả các tên lửa này đều nhắm vào Zhytomyr, nhưng mục tiêu chính xác của cuộc tấn công vẫn chưa được biết. Hiện tại, chính quyền Ukraine vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào.

Tên lửa Kinzhal, có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 10 và mang đầu đạn nặng tới 480 kg, được coi là một trong những vũ khí khó đánh chặn nhất. Các nhóm giám sát báo cáo rằng hệ thống phòng không đã được đặt trong tình trạng báo động, nhưng vẫn chưa có thông tin về các vụ đánh chặn hoặc hậu quả của các cuộc tấn công.

Zhytomyr, nằm cách Kyiv 150 km về phía tây, đã từng bị tấn công trước đây, điều này có thể cho thấy mối quan tâm chiến lược của Nga đối với các mục tiêu trong khu vực, có thể là quân sự hoặc cơ sở hạ tầng. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo không kích.

Trước đó, Lực lượng Vũ trang Nga đã ngăn chặn thành công nỗ lực đổ bộ đường không của một nhóm lính dù thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine gần Krasnoarmeysk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Điều này được Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), thông báo, đồng thời lưu ý rằng chiến dịch của đối phương đã thất bại ngay từ đầu.

"Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine lại cố gắng đổ bộ binh sĩ của họ gần Krasnoarmeysk nhưng không thành công. Nhóm này ngay lập tức bị tấn công, với báo cáo thương vong", Kimakovsky thông tin.

Đây là thất bại thứ hai của phía Ukraine trong 24 giờ qua. Ngày hôm trước (1/11) Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức báo cáo về việc đẩy lùi cuộc đổ bộ của một nhóm lính dù vào cùng khu vực. Vào thời điểm đó, các đơn vị Nga đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử để nhanh chóng phá vỡ cuộc đổ bộ, ngăn cản lực lượng trinh sát giành được chỗ đứng.

Ở khu vực Pokrovsk, tình hình vẫn căng thẳng. Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây quanh các đơn vị Ukraine, bao gồm cả Tiểu đoàn 31 của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo các nhà phân tích, trong những ngày gần đây, nhiều nỗ lực đột phá đã bị ngăn chặn, dẫn đến tổn thất đáng kể cho đối phương. Phía Ukraine vẫn chưa bình luận về thất bại của chiến dịch.