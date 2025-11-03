Nga kiểm soát 60% Pokrovsk, Ukraine phản công ở thị trấn Rodynske

Ukraine đã mất đáng kể các vị trí ở thành phố Pokrovsk. Ảnh: Reuters.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ gần đây cho biết quân đội Nga đang tăng cường hoạt động quanh Pokrovsk nhằm giành toàn quyền kiểm soát thành phố này, giữa lúc thời tiết xấu khiến chiến sự chủ yếu dựa vào cận chiến trong đô thị, Euromaidan Press đưa tin.

Theo các đoạn video đã được xác thực, quân Nga đã tiến sâu vào khu trung tâm và phía đông nam Pokrovsk, đặc biệt dọc phố Berezina và tuyến đường M30. Một số blogger quân sự Nga còn khẳng định lực lượng này đã kiểm soát được khu đông bắc Pokrovsk và khu vực gần làng Kotlyne.

Một sĩ quan cấp cao Ukraine nói với kênh Hromadske rằng Nga “đang kiểm soát khoảng 60% diện tích Pokrovsk” và đã thâm nhập vào thành phố Myrnohrad lân cận.

Để đối phó, Ukraine tổ chức phản công ở Rodynske – thị trấn gần nhất nằm trên trục đường chính kết nối với thành phố Pokrovsk ở phía bắc. Kết quả hiện tại là Ukraine giành lại một phần khu vực trung tâm Rodynske.

Ukraine phản công ở Rodynske trong khi Nga muốn nhanh chóng dứt điểm giao tranh ở Pokrovsk. Ảnh: Military Summary.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine được cho là muốn tái kiểm soát Rodynske càng sớm càng tốt để giải vây cho các lực lượng đang cố thủ ở Myrnohrad, cũng như mở ra hướng phản công mới ở Pokrovsk.

Ở trung tâm Pokrovsk, Nga được cho là đã tung thêm lực lượng, đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố này càng sớm càng tốt để củng cố vị trí.

Một chỉ huy lữ đoàn Ukraine đóng quân tại mặt trận thành phố Kostyantynivka, vùng Donetsk, cho biết Nga đã giảm đáng kể tần suất tấn công sau thất bại trong đợt tiến công cơ giới ngày 27/10. Vị chỉ huy nhận định việc này cho thấy Nga đang tái triển khai lực lượng để củng cố mũi tấn công vào Pokrovsk và Myrnohrad.

ISW nhấn mạnh rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng địa hình đô thị đang làm gián đoạn hoạt động máy bay không người lái (UAV) của cả hai bên và buộc các đơn vị phải thích nghi.

Liên tục bị phía Nga áp sát, các tổ điều khiển UAV Ukraine phải rút ngắn thời gian bay và sẵn sàng giao chiến trực tiếp bằng vũ khí bộ binh. Một số đơn vị phải rút lực lượng điều khiển UAV về tuyến hai, khiến khả năng tấn công các vị trí Nga ở Pokrovsk giảm đáng kể.

Valery, binh sĩ điều khiển UAV Ukraine vừa rút khỏi mặt trận này sau 13 ngày bám trụ, tỏ ra bi quan khi cho rằng Pokrovsk và Myrnohrad đã thất thủ. "Binh sĩ trên tiền tuyến về cơ bản đã bị bao vây, gần như không còn cơ hội trốn thoát. Có những ngôi nhà, khu phố và con đường mà chúng tôi cứ đi qua là sẽ bị đối phương tập kích", Valery nói.

Một binh sĩ điều khiển UAV Ukraine khác nhận định việc kiểm soát các tòa nhà cao tầng ở Pokrovsk đang trở thành yếu tố quyết định. Từ những vị trí trên cao, Nga có thể tấn công tuyến tiếp vận của Ukraine trong phạm vi 30 km.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 1/11 khẳng định Kiev vẫn kiểm soát được tình hình tại Pokrovsk. "Chúng tôi đang tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Pokrovsk. Thành phố vẫn đứng vững. Không có chuyện bị bao vây hay phong tỏa", ông Syrsky nói.