Kiev lên tiếng tin Nga hạ đội đặc nhiệm Ukraine đi 'diều hâu đen' Black Hawk đổ bộ Pokrovsk

Ngày 1-11, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội Ukraine đang chống đỡ một nhóm lớn binh sĩ Nga tìm cách thâm nhập vào khu dân cư tại thị trấn Pokrovsk và cắt đứt tuyến tiếp tế ở khu vực này, theo tờ The Kyiv Independent.

“Không có chuyện bao vây hay phong tỏa các thành phố. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để duy trì hậu cần” - ông Syrskyi khẳng định.

Theo ông, quân đội Ukraine đang tiến hành một chiến dịch quy mô nhằm tiêu diệt và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Pokrovsk, trong đó các đơn vị tấn công, lực lượng điều khiển UAV và đặc nhiệm giữ vai trò chủ lực.

Hình ảnh cắt từ video dường như cho thấy một trực thăng Ukraine hạ cánh trong khu vực Pokrovsk ngày 31-10. Ảnh: Oliver Carroll/X

Các nhóm hợp nhất từ Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Cục Cảnh sát Quân sự, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cục Tình báo quân đội (HUR) đang hoạt động trong thành phố.

Ông Syrskyi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các đơn vị và cho biết thêm binh sĩ, vũ khí cùng hệ thống máy bay không người lái (UAV) đang được triển khai để tăng cường phòng thủ.

Trước đó, có thông tin cho rằng Cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) đã phát động một chiến dịch đặc biệt với sự tham gia của các đơn vị đổ bộ đường không tại Pokrovsk (tỉnh Donetsk), dưới sự chỉ huy của Giám đốc HUR Kyrylo Budanov.

Theo hãng tin Reuters, cuộc đột kích được cho là bắt đầu đầu tuần này, khi lực lượng đặc nhiệm Ukraine đi trực thăng "diều hâu đen" Black Hawk của Mỹ đáp xuống khu vực bị Nga kiểm soát.

Một đoạn video mà Reuters tiếp cận được cho thấy ít nhất 10 binh sĩ Kiev nhảy xuống từ trực thăng trong một cánh đồng trống, song địa điểm và thời điểm quay chưa được xác minh độc lập.

Nguồn tin trong Lực lượng Phòng vệ Ukraine nói với đài Suspilne rằng các đơn vị tấn công của Ukraine đã tiến vào những khu vực mà chỉ huy Nga trước đó tuyên bố kiểm soát.

Nhà báo Oliver Carroll của tờ The Economist cũng chia sẻ đoạn video chưa được xác minh, dường như cho thấy một chiếc trực thăng hạ cánh trong khu vực do Nga kiểm soát gần Pokrovsk.

“Nghe tin tình báo quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công táo bạo gần Pokrovsk nhằm mở lại các tuyến tiếp tế trọng yếu” - ông Carroll viết trên mạng X.

Tuy nhiên, sau đó trong ngày 1-11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi cuộc đột kích. “Toàn bộ 11 binh sĩ đổ bộ từ trực thăng đã bị tiêu diệt” - Bộ này tuyên bố.

Ukraine bác bỏ tuyên bố trên.