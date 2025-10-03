Hé lộ lý do 'song sát' Iskander, Kinzhal Nga xuyên thủng lưới phòng không Ukraine

Tờ Financial Times (FT) hôm thứ Năm (2/10) dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết, Nga đã nâng cấp tên lửa để có thể tránh được hệ thống phòng không Patriot của Kiev.

"Nga đã cải tiến hệ thống tên lửa di động Iskander-M có tầm bắn lên tới 500 km và tên lửa siêu thanh Kinzhal có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 480 km. Các tên lửa này hiện đi theo quỹ đạo thông thường trước khi đổi hướng và bổ nhào xuống, hoặc thực hiện các động tác 'làm nhiễu và tránh né' tên lửa đánh chặn Patriot", theo FT.

Ấn phẩm này cho biết, khả năng cơ động bổ sung là "một bước ngoặt đối với Nga". Đồng thời lưu ý rằng, các tên lửa đánh chặn Patriot hiện là vũ khí duy nhất mà Ukraine sở hữu có khả năng giải quyết tên lửa đạn đạo của Nga, tuy nhiên, quá trình chuyển giao từ Washington sang Kiev không nhanh như dự kiến khiến việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow trở nên khó khăn hơn.

Theo dữ liệu do Không quân Ukraine công bố, hiệu quả phòng không của nước này đã giảm mạnh, trong khi vào tháng 8, họ có thể đánh chặn 37% tên lửa đạn đạo, thì đến tháng 9, con số này giảm xuống còn 6%, mặc dù số vụ phóng của Nga đã giảm.

Hôm 1/10, cơ quan này báo cáo cả bốn tên lửa Iskander-M do Nga phóng trong đêm đều vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine và bắn trúng mục tiêu.

Theo các quan chức phương Tây và Ukraine, Kiev đang chia sẻ dữ liệu về việc sử dụng Patriot với Lầu Năm Góc và các nhà sản xuất phòng không Mỹ. Những dữ liệu này đang được sử dụng để triển khai các bản cập nhật cần thiết nhằm theo kịp những thay đổi của Nga. Tuy nhiên, các quan chức nhấn mạnh rằng những nâng cấp như vậy vẫn chậm hơn so với những cải tiến của Moscow.

Trước đó, vào tháng 5, người phát ngôn của lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat cho biết tên lửa Iskander-M đã được cải tiến và hiện đại hóa, các tên lửa được trang bị thêm mồi bẫy radar. Ông lưu ý rằng, những yếu tố này làm phức tạp việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và vận hành hệ thống phòng không nhưng không có nghĩa là không thể đánh chặn tên lửa. Ông nhấn mạnh, các đối tác của Ukraine đang nỗ lực cải thiện khả năng của hệ thống để giải quyết những thách thức mới này.