Thế giới 24h: Nga tuyên bố hạ toàn bộ nhóm đặc nhiệm Ukraine đổ bộ từ trực thăng vào Pokrovsk

Binh sĩ quân đội Nga chiến đấu ở mặt trận Pokrovsk. Ảnh: Sputnik.

11 đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine bị hạ khi vừa đổ bộ vào Pokrovsk

Hôm 31/10, truyền thông phương Tây đưa tin Kiev sử dụng trực thăng Black Hawk do Mỹ cung cấp để đưa đặc nhiệm tinh nhuệ vào thành phố Pokrovsk.

Video cuộc đổ bộ được chia sẻ rộng rãi. Hoạt động này được cho là do đích thân Giám đốc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), trung tướng Kirill Budanov chỉ huy. Theo một số nguồn tin của Ukraine, ông Budanov cùng đoàn tùy tùng cũng xuất hiện ở một khu vực tiền tuyến gần Pokrovsk.

Hôm 1/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhóm đặc nhiệm Ukraine bị ngăn chặn ở khu vực cửa ngõ phía tây bắc Pokrovsk. “Tất cả 11 đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine đều bị hạ sau khi họ đổ bộ từ trực thăng”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Nguồn tin do các blogger quân sự thân Nga thu thập, cho biết 11 đặc nhiệm Ukraine bị hạ cách khu vực đổ bộ không xa. Họ chia làm hai nhóm tìm cách tiến sâu vào bên trong Pokrovsk nhưng bị máy bay không người lái (UAV) của Nga thả thuốc nổ ngăn chặn.

Vị trí được cho là nơi 11 đặc nhiệm Ukraine bị hạ, cách không xa điểm đổ bộ. Ảnh: AMK Mapping/X.

Riêng chiếc trực thăng Black Hawk dường như đã quay về căn cứ an toàn. Không rõ Ukraine đưa đặc nhiệm vào Pokrovsk với mục đích gì. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky gần đây đề cập một số lữ đoàn phòng thủ ở Pokrovsk báo cáo sai sự thật, khiến Bộ Tổng tham mưu chưa nắm rõ tình hình giao tranh.

Công dân Mỹ chiến đấu cho Nga gửi lời cảm ơn ông Putin

Một công dân Mỹ chiến đấu cho quân đội Nga ở Ukraine hôm 1/11 gửi lời cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi chính thức được cấp hộ chiếu Nga.

Công dân Derek Huffman nói với hãng thông tấn TASS rằng anh nộp đơn xin cấp quốc tịch Nga từ trước khi nhập ngũ. Huffman biết tin hồ sơ xin cấp quốc tịch của mình được phê duyệt khi đang trong giai đoạn tạm nghỉ ngơi.

“Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin, cảm ơn nước Nga, người dân Nga vì đã hỗ trợ, dang tay đón chào tôi và gia đình. Tôi muốn cảm ơn tất cả”, Huffman nói với hãng thông tấn TASS.

Huffman đưa vợ và 3 con gái sang Nga sinh sống kể từ tháng 3/2025. Người đàn ông này nói mình muốn các con tránh xa trào lưu lệch lạc về giới tính ở quê nhà Mỹ.

Huffman giải thích rằng anh muốn sống ở Nga sau chuyến đi tới Moscow vào năm 2023. “Thủ đô Nga rất sạch sẽ, an toàn, trật tự hơn những gì chúng tôi từng nghĩ”, Huffman nói. “Điều quan trọng là chúng tôi cảm thấy giá trị của mình được trân trọng và cảm thấy như đang ở nhà”.

Không lâu sau khi tới Moscow, Huffman ký hợp đồng chiến đấu với Bộ Quốc phòng Nga, cho biết mình muốn “cống hiến và tạo chỗ đứng ở Nga bằng cách gia nhập quân đội”. Về lâu dài, Huffman muốn hòa nhập cuộc sống ở Nga, xây dựng tương lai cho gia đình.

Thủ tướng Canada xin lỗi ông Trump

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 1/11 xác nhận ông đã gửi lời xin lỗi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump về một quảng cáo chính trị đã khiến ông Trump nổi giận.

Trả lời các phóng viên ở Hàn Quốc, ông Carney nói mình gửi lời xin lỗi trực tiếp tới ông Trump khi cả hai dùng bữa tối do Tổng thống Hàn Quốc chiêu đãi vào ngày 29/10.

“Tôi là người chịu trách nhiệm. Chúng tôi chấp nhận cả điều tốt lẫn điều xấu, và tôi đã xin lỗi”, ông Carney nói.

Ông Carney cho biết ông đã xem đoạn quảng cáo trước khi nó được phát sóng và từng yêu cầu Thủ hiến Ontario Doug Ford không phê duyệt. Nhưng quảng cáo sau đó vẫn được phát sóng rộng rãi ở Canada.

Quảng cáo sử dụng một đoạn phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan với nội dung thuế quan gây ra chiến tranh thương mại và thiệt hại kinh tế.

Đoạn video đã khiến ông Trump nổi giận tuyên bố tăng 10% thuế đối với hàng hóa từ Canada, đồng thời cũng đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại song phương.

Sau khi rời Hàn Quốc, ông Trump mô tả cuộc trò chuyện với Thủ tướng Canada trong bữa tối là “rất tuyệt vời”. Hôm 31/10, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ sẽ không nối lại đàm phán thương mại với Canada.